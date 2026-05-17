Dennis Locorriere, Cantante y Guitarrista de Dr. Hook, Muere a los 76 años

Dennis Locorriere, miembro fundador de la banda de country rock de los años setenta Dr. Hook and the Medicine Show, ha fallecido a la edad de 76 años.

Locorriere murió el sábado después de una “larga y valiente lucha contra una enfermedad renal”, dijo la banda “Cover of ‘Rolling Stone'” en un comunicado el domingo. Locorriere anunció previamente en noviembre de 2025 que se retiraría de las giras.

“Dennis enfrentó su enfermedad con una fuerza, dignidad y resistencia notable, y permaneció profundamente apreciado por todos los que lo conocieron. Será recordado por su calidez, amor y el impacto duradero que tuvo en quienes lo rodeaban”, decía el comunicado. “Queremos agradecer a todos los que apoyaron a Dennis durante su camino y pedir privacidad para sus seres queridos mientras lamentan esta pérdida profunda”.

El nativo de Nueva Jersey, Locorriere, cofundó Dr. Hook and the Medicine Show en 1969, sirviendo primero como bajista y cantante principal de la banda. Tras firmar con Columbia, el grupo de country rock se asoció con el autor de libros infantiles Shel Silverstein, quien escribió todas las canciones de los dos primeros álbumes del grupo, “Doctor Hook” de 1972 y “Sloppy Seconds” de 1973.

Esas grabaciones incluyeron los sencillos cantados por Locorriere “Sylvia’s Mother” y “Carry Me, Carrie”, así como el mayor éxito de la banda, “The Cover of ‘Rolling Stone'”, cantado por Ray Sawyer, quien falleció en 2018.

Tras acortar su nombre a Dr. Hook a mediados de los años setenta, Locorriere y la banda lograron éxitos con versiones de “A Little Bit More” y “Sharing the Night Together”, así como sus propias canciones “When You’re in Love with a Beautiful Woman”, “Sexy Eyes” y “Better Love Next Time”, las últimas tres apareciendo en el álbum de 1979 “Sometimes You Win”.

“A Couple More Years”, una canción coescrita por Locorriere con Silverstein para el álbum de 1976 de Dr. Hook “A Little Bit More”, sería versionada más tarde tanto por Willie Nelson (para el álbum de 1978 “Waylon & Willie”) como por Bob Dylan, cuya versión aparecería en “The Bootleg Series Vol. 16”.

Después de la gira de despedida de la banda en 1985, Locorriere retuvo los derechos del nombre del grupo y continuó de gira como Dr. Hook; Sawyer licenció el nombre de la banda y realizó giras con su propio grupo, Dr. Hook with Ray Sawyer. Fuera de Dr. Hook, Locorriere también lanzó una serie de álbumes en solitario a lo largo de las últimas décadas.