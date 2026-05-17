Jonathan Gjoshe: el futbolista que sufrió un ataque masivo en un tren revela que fue apuñalado siete veces

“Primero me apuñalaron en el hombro”, le dice a BBC Sport.

“Recuerdo saltar sobre la mesa, saltar sobre las sillas. Estaba corriendo por el pasillo, diciéndole a la gente, ‘hay un tipo con un cuchillo, corran, me apuñalaron, corran, corran, corran’. Estaba gritando. Creo que fui la primera persona que fue apuñalada. Sentí el dolor. Pero la adrenalina apareció.

“Esa fracción de segundo, saltando sobre la mesa, me salvó. Todo lo que pensé fue en correr para salvar mi vida, bajarme de ese tren. Cuando bajé al primer o segundo vagón, encendí la alarma y quedé empapado de sangre”.

“Pensé que no volvería a ver a mi familia si moría, y esa era la principal preocupación para mí”, dice. “Normalmente volvería a Londres en coche. Esa fue la primera vez que me subí a un tren para regresar. ¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda? Es una locura”.

El tren hizo una parada de emergencia en Huntingdon, donde fue recibido por la policía armada. Tras recibir los primeros auxilios de un compañero de viaje, Gjoshe logró llegar al aparcamiento de la estación, desde donde los paramédicos lo llevaron rápidamente al hospital.

Sólo después de la cirugía se enteró de que había sufrido siete heridas en el bíceps, el hombro y el brazo.

Los médicos le dijeron que el cuchillo “había atravesado mis músculos” y estuvo un poco cerca de tocar un nervio en su brazo.

Cuando se le preguntó si temía que su carrera futbolística pudiera terminar, dijo: “Estaba muy preocupado. Sólo pensaba: ‘¿Qué daño me ha pasado?’ No tenía ni idea hasta que me operaron. Dijeron: ‘No es gran cosa por el nervio’. Tienes mucha suerte'”.

En los días siguientes, Gjoshe recuerda: “Tuvieron que trasladarme de un pabellón a otro debido a los medios que venían allí buscándome”.

Tras recibir el alta del hospital, Gjoshe se enfrentó a varios meses de rehabilitación y no volvió a entrenar plenamente hasta marzo, algo que describe como “un gran alivio. Empecé a recuperar el movimiento de mi brazo, día a día iba mejorando. Era una sensación increíble”.

A pesar de manejar lo que ha pasado con un estoicismo impresionante, Gjoshe no ha subido a un tren desde el apuñalamiento masivo.

“No me gustaría hacerlo ahora. Nunca se sabe. Es mejor estar seguro. Simplemente no puedo confiar en nada ahora”, dice.