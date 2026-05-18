El musical de TLC CrazySexyCool revela el elenco: Mira a las actrices principales

Holli’ Gabrielle Conway, Jade Milan y Stoney B. Woods están listos para interpretar a Tionne “T-Boz” Watkins, Lisa “Left Eye” Lopes y Rozonda “Chilli” Thomas, respectivamente, en CrazySexyCool – The TLC Musical. Según se menciona en una noticia anterior de Billboard, el espectáculo, producido por un acuerdo especial con Bill Diggins, se estrenará este verano en el Teatro Kreeger de Arena Stage en Washington, D.C. Se llevará a cabo del 12 de junio al 9 de agosto. El estreno del musical precederá la próxima gira icónica, co-protagonizada por TLC y Salt-N-Pepa con la invitada especial En Vogue. La gira comienza el 15 de agosto en Franklin, Tennessee.

Basado en la música grabada e interpretada por el grupo ganador de cuatro premios Grammy, con canciones emblemáticas como los éxitos número 1 de Billboard Hot 100 “No Scrubs,” “Creep,” “Waterfalls” y “Unpretty” – CrazySexyCool está escrito y dirigido por Kwame Kwei-Armah. Sus créditos incluyen One Love: The Bob Marley Musical. Otros miembros del equipo creativo de la producción incluyen a la coreógrafa Chloe O. Davis (Gypsy), al supervisor musical nominado al Tony Award David Holcenberg (MJ the Musical) y al director musical Jaret Landon (Smokey Joe’s Café).

“CrazySexyCool es tan audaz, valiente e inquebrantable como TLC en sí misma,” dijo la directora artística de Arena Stage, Hana S. Sharif, en el comunicado de prensa. “Reserva espacio para la música que amamos y la realidad que hay detrás, abriendo paso tanto a la alegría de su éxito como a la complejidad de todo lo que conlleva.”

Las actrices que interpretan a los tres miembros del grupo pionero de R&B/pop han actuado anteriormente en Broadway. Conway apareció en Tina: The Tina Turner Musical, Milan estuvo en Hell’s Kitchen y Woods actuó en The Book of Mormon. “Una de las partes más significativas de este proceso es mostrar cómo el impacto de TLC ha perdurado durante generaciones,” dijeron las tres en un comunicado conjunto. “Cada canción te lleva de vuelta a un momento de tu vida. Entrar en esa nostalgia, mientras se profundiza en el legado de resistencia, creatividad y hermandad de TLC, ha sido una de las partes más geniales y gratificantes de contar esta historia. La química y la confianza entre nosotras se han convertido en una parte fundamental de lo que hace que este espectáculo sea especial.”

Hablando sobre el grupo titular, el elenco y el equipo creativo del musical, Kwei-Armah comentó, “La música de TLC fue la banda sonora de una parte muy significativa de mi vida. El elenco que hemos reunido es fuego, y el equipo creativo es increíble. No he estado tan emocionado en mucho tiempo.”

Para obtener información adicional sobre CrazySexyCool – The TLC Musical y boletos, visite el sitio web del espectáculo aquí.