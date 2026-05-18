Lola Young traza el regreso al All Things Go Fest NYC: Tenemos asuntos pendientes.

Lola Young está lista para ocuparse de algunos “asuntos pendientes” como una de las cabezas de cartel del Festival All Things Go 2026.

Joven encabezará el cartel en la noche de apertura del festival, el 25 de septiembre, junto a Zara Larsson. Para Young, probablemente será un regreso emocional después de que colapsara en el escenario en el evento de la ciudad de Nueva York en septiembre pasado. El incidente obligó a Young a cancelar su gira por Norteamérica y otros eventos antes de regresar al escenario a principios de 2026.

“All Things Go, tenemos asuntos pendientes”, dijo Young en un comunicado. “Me siento bendecida y lista para llevarlo al siguiente nivel. Gracias por tenerme de vuelta”.

Junto a Young y Larsson, los cabezas de cartel de All Things Go incluyen a Brandi Carlile y Muna. El evento de tres días está programado para llevarse a cabo del 25 al 27 de septiembre en el Forest Hills Stadium de Queens, con actuaciones adicionales de Carly Rae Jepsen, the Beaches, CMAT, Rebecca Black, Cara Delevingne, Jensen McRae, Hemlocke Springs, Grace Ives, Cherry Bomb, y la comediante y actriz Meg Stalter.

Las entradas para All Things Go saldrán a la venta el jueves 21 de mayo a las 10 a.m., con una preventa programada para el 20 de mayo a las 10 a.m. Las entradas tienen un precio inicial de $99 para un día y $225 para pases de tres días. Toda la información está disponible en el sitio web de All Things Go.

All Things Go NYC es una de las tres iteraciones del festival que tendrán lugar este verano. El evento del área de Washington D.C. contará con actuaciones de Hayley Williams, Mitski y Carlile, mientras que ATG Toronto contará con Lorde, Kesha y Wet Leg.

En una reciente portada de Rolling Stone, Young habló sobre su recuperación después de su colapso en All Things Go el año pasado. Señaló que ha combinado el tratamiento para la adicción con la terapia, al mismo tiempo que ha reformulado su relación con el trabajo. También expresó una especie de gratitud por el incidente, aterrador como fue. Lo describió como “un punto de quiebre que me permitió estar aquí hoy, ser mejor para mis seguidores, mejor para el futuro y mejor para mí misma”.