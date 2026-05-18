Bulgaria gana Eurovisión 2026 con Bangaranga de Dara

A pesar de la controversia sobre su inclusión, Israel se lleva el segundo lugar con “Michelle” de Noam Bittan en el 70º Festival Anual de la Canción.

Bulgaria fue la sorpresiva ganadora en Eurovisión 2026, con la canción “Bangaranga” de Dara siendo victoriosa en el 70º Festival Anual de la Canción. Esta fue la primera victoria de Bulgaria en Eurovisión desde que se unió al concurso en 2005; el país no envió un intérprete a los tres últimos Concursos de la Canción de Eurovisión y solo regresó en 2026 debido a la exclusión de Israel.

“Bangaranga” inspirado por el ritual búlgaro “kukeri”, donde los hombres caminan por los pueblos vestidos con trajes peludos con campanas y máscaras de animales.

Por segundo año consecutivo, y a pesar de la controversia en su participación, Israel se ubicó en segundo lugar en Eurovisión, esta vez con “Michelle” de Noam Bettan. Rumanía quedó en tercer lugar con “Choke Me” de Alexandra Căpîțînescu, Australia en cuarto lugar con “Eclipse” de Delta Goodrem, e Italia completó el top cinco con “Per Sempre Si” de Sal da Vinci. El Reino Unido quedó en último lugar entre los 25 concursantes en la final.

Con la victoria, el Festival de la Canción de Eurovisión 2027 se llevará a cabo en Bulgaria; el país ganador suele ser el anfitrión del evento del próximo año, como ocurrió en 2026 en Viena después de que Austria ganara con “Wasted Love” de JJ el año pasado.