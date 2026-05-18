Marie Kreutzer, Directora de la película Gentle Monster de la Competencia de Cannes, habla sobre la exposición de malhechores: No es el tipo espeluznante detrás de los arbusto… Puede ser alguien en quien confías

Al iniciar el 2023, cuando la campaña de premios para “Corsage” de Marie Kreutzer estaba en pleno apogeo, cayó una bomba: Florian Teichtmeister, uno de sus actores principales, fue acusado de posesión de pornografía infantil.

El viernes, Kreutzer estrena su última película, “Gentle Monster”, en competencia en Cannes. Su tema: un hombre es acusado de posesión de pornografía infantil.

Entonces, ¿influyeron las revelaciones sobre Teichtmeister, quien se declaró culpable del cargo, en “Gentle Monster”? “Realmente no”, dice Kreutzer a Variety. “Lo cierto es que ya estaba trabajando en el guion antes de que todo eso sucediera. Obviamente, me quedé atónita, porque lo conocía”.

En “Gentle Monster”, seguimos a la cantante-pianista Lucy Weiss, interpretada por Léa Seydoux, mientras cae en una pesadilla cuando la policía investiga a su esposo Philip (interpretado por Laurence Rupp), un cineasta, después de encontrar pornografía infantil en su computadora.

“Leí un artículo de periódico sobre el tema en 2020, y era un muy buen trabajo periodístico, un artículo largo y muy explícito”, cuenta a Variety. “Me quedó grabado, y sentí que tenía que hacer algo, y lo único que puedo hacer es contar una historia al respecto”.

“Dos días antes de enterarme de [los cargos contra Teichtmeister], tuve una conversación de investigación de una hora y media con un investigador de policía [sobre pornografía infantil], así que estaba en ello, y luego sucedió esto”, agrega.

El título de la película refleja este problema. “Lo monstruoso o malvado puede provenir de una persona muy agradable”, dice.

La gran mayoría de los que cometen estos delitos son hombres, y en gran medida está arraigado en la búsqueda de poder, dice Kreutzer. “¿Por qué siempre gira en torno al poder? ¿Qué les decimos [a los niños] cuando están creciendo? ¿Por qué el poder es algo tan importante para ellos?”, pregunta.

En la película, vemos que la mujer policía asignada al caso, interpretada por Jella Haase, encuentra difícil confrontar a su padre cuando queda claro que está acosando sexualmente a su cuidadora femenina. Este subargumento “refleja” la historia central, mostrando que podemos “mirar hacia otro lado si eso facilita nuestras vidas”, y esto también se aplica a los profesionales en este campo.

Catherine Deneuve interpreta a la madre de Lucy, Eloise, quien no tiene un hombre significativo en su vida y que ha estado interesada en que su hija mantenga su independencia. “Ella es alguien que siempre ha tomado sus propias decisiones, y que sabía lo que quería y a dónde quería ir, y qué quería hacer”, dice Kreutzer. “Es una madre fuerte, con opiniones muy claras sobre las cosas, que no duda en decirle a su hija. Pero, aunque sea dura con su hija a veces, siempre es cálida. Eso fue importante para mí”.

La lucha de una mujer por la independencia cuando está en una relación, y cuando “ambos socios son apasionados por su trabajo”, se vuelve aún más difícil cuando tienen hijos, y esto Kreutzer lo ha experimentado de primera mano. “¿Quién tiene más libertad para su trabajo cuando hay niños? Todavía se juzga a las mujeres……..”.