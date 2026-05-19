Ike Willis, Cantante y guitarrista leal de Frank Zappa, muerto a los 70 años

Ike Willis, el cantante y guitarrista que pasó una década con Frank Zappa y destacó en su ópera rock de tres discos Joe’s Garage, falleció el sábado 16 de mayo, confirmó su familia a Rolling Stone. Tenía 70 años.

La causa de la muerte no estaba disponible de inmediato. En una entrevista de JamBase en 2022, Willis reveló que le habían diagnosticado cáncer de próstata.

En un comunicado, la familia de Willis dijo que estaban “profundamente desconsolados” al compartir la noticia de la muerte de Willis. Falleció en North Las Vegas “entre seres queridos”.

El comunicado continuó: “Ike no solo era un gran padre, sino un músico cuya voz inconfundible, humor y arte dejaron una marca indeleble en el mundo de la música. Sus años de colaboración con Frank Zappa lo convirtieron en una figura querida dentro de la comunidad de Zappa, donde los fanáticos lo apreciaron no solo por su talento, sino por su generosidad, ingenio y la alegría que traía a cada escenario. Más allá de su trabajo con Zappa, Ike siguió inspirando a nuevas generaciones de músicos. Su tiempo como mentor de artistas jóvenes, incluido su tiempo enseñando en la Escuela de Rock, reflejaba su profundo creencia de que la música debería ser compartida, enseñada y transmitida con amor.

“En casa, simplemente era papá: lleno de diversión, calidez y risas interminables viendo viejos dibujos animados de Looney Tunes. Nos enseñó hermosas costumbres y cómo hablar en los acentos e idiomas de algunas personas de lugares culturales maravillosos que visitó y actuó, alrededor del mundo, dándonos un vistazo a sus viajes. Y amaba con todo su corazón a sus Lakers originales y de la vieja escuela. Estos son los recuerdos que permanecerán con nosotros para siempre”.

La familia terminó expresando su gratitud por “la avalancha de amor de fans y amigos de todo el mundo. Mientras seguimos reuniendo los detalles finales y navegando esta pérdida profunda, pedimos paciencia y privacidad. Gracias por honrar su vida, su música y su legado”.

Varios excompañeros de Zappa escribieron homenajes a Willis, incluidos los bateristas Vinnie Colaiuta y Chad Wackerman. “Era genial estar cerca de Ike”, escribió Wackerman sobre Willis en Facebook. “Su habilidad para ser creativo y humorístico le dio a Frank mucha alegría en el escenario. Era un guitarrista talentoso, pero más que eso, fue uno de los cantantes más increíbles con los que tuve el honor de trabajar. Algunas noches en el escenario, su canto me ponía la piel de gallina”.

Willis fue un frecuente colaborador de Zappa durante casi una década, uniéndose al grupo en 1978 y tocando y grabando con ellos hasta el final de la última gira de Zappa en 1988. Junto con Joe’s Garage, apareció en álbumes como Tinsel Town Rebellion, The Man From Utopia, Shut Up n’ Play Yer Guitar y otro enorme proyecto de tres discos, Thing-Fish. Willis también contribuyó con voces y guitarra a varios álbumes en vivo, incluida la serie You Can’t Do That on Stage Anymore.

Willis nació y creció en San Luis y comenzó a tocar la guitarra cuando era niño. Conoció a Zappa cuando era estudiante universitario, trabajando como miembro del equipo técnico de conciertos interno en la Universidad de Washington en San Luis. Cuando Zappa dio un concierto en la escuela, Willis tuvo la oportunidad de conocerlo en el backstage. Zappa le preguntó si sabía alguna de sus canciones y, gracias a un amigo, lo hizo. Zappa quedó tan impresionado con la interpretación de Willis que invitó al joven músico a una audición oficial después de su graduación.

El primer proyecto importante de Willis con Zappa fue Joe’s Garage, una ambiciosa ópera rock que trataba muchos de los temas favoritos de Zappa, incluida la libertad de expresión, la censura, el sexo absurdo, el amor, la religión, los males de la industria musical y el gobierno autoritario. Zappa encomendó a Willis dar voz al protagonista de la ópera rock, Joe, quien pasa de ser un adolescente normal con una banda en un garaje, a ser devoto de la “Iglesia de Appliantología de L. Ron Hoover”, a ser un recluso que pasa su condena imaginando solos de guitarra, y finalmente a ser un exconvicto tratando de sobrevivir en un mundo donde la música ha sido prohibida.

En una entrevista de 2018, Willis dijo que Zappa tenía mucha “confianza” en él, y recordó lo que lo hacía destacar para el director de la banda: “Finalmente un día me dijo, cuando estábamos grabando Joe’s Garage, que lo que más le gustaba de mí era el hecho de que hacía algo que ningún otro miembro de la banda podía hacer, que básicamente era seguir instrucciones… ¡Tenía el trabajo más fácil del mundo y todo lo que tenía que hacer era lo que decía el jefe!”

Willis era una rara constante en un universo de Zappa donde los músicos a menudo entraban y salían. Era profundamente leal a Zappa, y Zappa apreciaba no solo el sentido del humor de Willis, sino su conocimiento enciclopédico de la música. Fuera de Zappa, Willis tenía su propio grupo, la Ike Willis Band, que lanzó un álbum debut, Should’a Gone Before I Left, en 1987. Lanzaron un segundo disco, Dirty Pictures, en 1998. Después de la muerte de Zappa en 1993, Willis frecuentemente hacía giras con su propio grupo, pero también se mantuvo profundamente involucrado en varios esfuerzos de tributo a Zappa.

“El hecho de que todavía esté haciendo esto, lo hago por ellos y por Frank”, dijo Willis a JamBase sobre el difunto músico y sus devotos fanáticos. “Fue un privilegio para mí poder actuar y ser parte de la órbita de esta persona”.