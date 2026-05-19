3 adultos muertos en tiroteo en el Centro Islámico de San Diego; ambos sospechosos muertos: Policía.

Tres hombres adultos, uno de los cuales era un guardia de seguridad, murieron en un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego el lunes, según las autoridades.

El guardia de seguridad pareció jugar un “papel fundamental” en evitar que el tiroteo “fuera mucho peor”, dijo la policía en una conferencia de prensa, señalando que las víctimas fueron encontradas afuera del centro.

“Su acción fue heroica”, dijo el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, del guardia de seguridad durante una conferencia de prensa el lunes. “Sin lugar a dudas, salvó vidas hoy”.

Todos los niños están a salvo, según la policía. Las fotos mostraron a los niños siendo evacuados de la zona.

Una persona sufrió una “lesión no relacionada con armas de fuego mientras respondía al incidente” y fue llevada al Sharp Memorial Hospital de San Diego, según funcionarios del hospital.

Ambos sospechosos, de 17 y 18 años, están muertos por aparentes heridas de bala autoinfligidas, dijo la policía. Inicialmente, las autoridades dijeron que uno de los sospechosos tenía 19 años, antes de actualizar la edad.

El tiroteo en el Centro Islámico de San Diego fue reportado poco antes del mediodía del lunes, según la policía.

Mientras los agentes respondían a la mezquita, el departamento de policía “comenzó a recibir llamadas de apenas un par de cuadras de distancia que teníamos más disparos activos”, dijo la policía en la conferencia de prensa.

En esa escena, un jardinero fue tiroteado, dijo la policía. El hombre pudo haber sido tiroteado en un casco, aunque eso “no está totalmente confirmado en este momento”, dijo Wahl.

La policía está investigando un posible motivo, pero dijo que actualmente considera el tiroteo como un crimen de odio.

“Definitivamente hubo retórica de odio involucrada”, dijo Wahl.

Escrios anti-islámicos fueron encontrados en el vehículo con los dos adolescentes, dijeron fuentes a ABC News.

El Centro Islámico de San Diego dice que es la mezquita más grande del condado de San Diego.

“Jamás hemos experimentado una tragedia como esta antes”, dijo Taha Hassan, Imam y Director del Centro Islámico de San Diego, en la conferencia de prensa.

Hassan dijo que envía “oraciones y se solidariza con todas las familias en nuestra comunidad aquí, y también las otras mezquitas, y todos los lugares de culto en nuestra hermosa ciudad”.

“Condenamos enérgicamente este acto horripilante de violencia”, dijo Tazheen Nizam, director ejecutivo del capítulo de San Diego del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, en un comunicado. “Nuestros pensamientos están con todos los afectados por este ataque. Nadie debería temer por su seguridad mientras asiste a oraciones o estudia en una escuela primaria”.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, dijo a ABC News que “inmediatamente aumentamos las patrullas alrededor de los sitios religiosos, tanto nuestras comunidades musulmanas, judías y de otras religiones en toda la ciudad. Y me imagino que mantendremos esa postura por algún tiempo”.

“Creo que una vez que se complete la investigación, ese guardia de seguridad será acreditado con un ahorro tremendo de muchas, muchas vidas, incluidos muchos niños, un héroe absoluto que tristemente perdió la vida, pero por el cual estamos todos agradecidos”, agregó Gloria.

En la ciudad de Nueva York, el NYPD dijo que “no hay un nexo conocido con la ciudad de Nueva York ni amenazas específicas a las casas de culto en la ciudad de Nueva York”, pero el departamento dijo que está aumentando los despliegues de oficiales en mezquitas “por precaución”.

“Estoy horrorizado por el mortal ataque en el Centro Islámico de San Diego, un aparente acto de violencia anti-musulmana”, dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en un comunicado. “La islamofobia pone en peligro a las comunidades musulmanas en todo el país. Debemos enfrentarlo directamente y unirnos contra la política del miedo y la división. Mis pensamientos están con las víctimas, sus seres queridos y toda la comunidad que está afligida por este ataque devastador”.

Este es un caso en desarrollo. Consulte para obtener actualizaciones.