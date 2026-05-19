Consejos para construir apuestas: Freiburg vs Aston Villa – Especial de Final de la Europa League, Análisis y Predicciones

Con todos los ojos puestos en Estambul el miércoles por la noche, Freiburg y Aston Villa se enfrentarán en el Estadio Besiktas Park en busca de la corona de la Europa League de esta temporada.

Rompiendo una serie de récords este año y al borde de la historia, los hombres de Unai Emery están a 90 minutos de obtener su primera pieza de plata en casi tres décadas y viajan a Turquía como contendientes destacados.

Mientras Freiburg podría haber cerrado su campaña de la Bundesliga con una declaración de intenciones de peso durante el fin de semana, el equipo alemán es consciente de que tiene un desafío monumental por delante.

Antes del evento estelar del miércoles en Estambul, echamos un vistazo a algunos de los tips de apuestas más atractivos de Freiburg vs Aston Villa.

Villa al borde de la historia

Tras una impresionante remontada en el partido de vuelta en casa a principios de mes, donde superaron fácilmente a sus rivales domésticos Nottingham Forest con una victoria contundente de 4-1 en el global, Aston Villa sueña con repetir esa actuación aquí.

Viajando a Turquía el miércoles por la noche considerados casi universalmente como contendientes destacados, el escuadrón récord de Emery también ganó impulso soñado durante el fin de semana.

Con una emocionante victoria por 4-2 contra el Liverpool, que pronto dejará de ser campeón de la Premier League, el ex entrenador del PSG estará emocionado por las actuaciones clínicas de su equipo en la zona final.

A 90 minutos de poner las manos en una primera pieza de plata desde 1996, Villa ha anotado 10 goles en sus últimas tres apariciones en todas las competiciones.

A pesar de que los ingleses han conseguido victorias consecutivas en una sola ocasión desde el descanso internacional de marzo, apostamos por una noche famosa para Villa el miércoles.

Consejo de apuesta: Aston Villa gana @ 7/10 con 1xBet

La increíble racha de forma de Watkins

A pesar de haber sido sorprendentemente omitido del equipo de Inglaterra por Thomas Tuchel durante el descanso internacional de marzo, el mediocampista ofensivo de Aston Villa, Ollie Watkins, ha regresado de manera espectacular.

En medio de lo que se ha convertido en su período más fructífero de la campaña 2025/26, el ex delantero del Brentford ahora parece estar listo para ser el suplente de Harry Kane en la Copa del Mundo de este verano en América del Norte.

Con una destacada actuación en el partido contra el Liverpool el viernes por la noche, donde anotó dos goles, Watkins jugará un papel principal en Turquía.

De hecho, además de anotar cuatro goles en sus últimas tres apariciones en todas las competiciones, el jugador de 30 años ha registrado increíbles 15 contribuciones directas a gol en sus últimos 12 partidos (11 goles, 4 asistencias).

Enfrentándose a una defensa de Freiburg que ha sido muy vulnerable, su máximo goleador liderará el ataque de Emery el miércoles por la noche y confiará en escribir su nombre en la historia de Villa.

Consejo de apuesta: Ollie Watkins anota en cualquier momento @ 8/5 con BetUS

La defensa débil de Freiburg

Después de su propia remontada impresionante en el partido de vuelta anterior este mes, donde finalmente lograron una victoria de 4-3 en el global contra el equipo portugués Braga, Freiburg estará desesperado por lograr una última sorpresa aquí.

Sin embargo, a pesar de una actuación notable durante el fin de semana, donde cerraron su aventura en la Bundesliga con una victoria contundente de 4-1 contra el RB Leipzig, el equipo de Julian Schuster ha tenido dificultades para encontrar estabilidad recientemente.

Tras caer en una derrota emocionante por 3-2 ante el Hamburger el 10 de mayo, Freiburg ha ganado solo dos de sus últimas siete apariciones en todas las competiciones.

Además, ganando una reputación reciente por sus dificultades defensivas, el equipo alemán no ha logrado mantener su portería a cero en ninguno de sus últimos nueve partidos seguidos, una racha que se remonta al 12 de abril.

Incluyendo una derrota por 4-0 contra el Borussia Dortmund el mes pasado, el equipo inconsistente de Schuster ha perdido sus últimos cuatro partidos seguidos como visitante.

Consejo de apuesta: Se marcará gol en ambas mitades @ 4/5 con Dachbet

Consejos de apuestas de Freiburg vs Aston Villa

– Victoria de Aston Villa – Ollie Watkins anota en cualquier momento – Se marcará gol en ambas mitades

CUOTAS – 7/1 con Vegas Land

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