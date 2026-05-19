El Indian Open of Surfing 2026 regresará mientras los surfistas que se dirigen a los Juegos Asiáticos de la India se preparan para una parada nacional clave – The Tribune

Mangalore (Karnataka) [India]19 de mayo (ANI): Con los Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026 acercándose y el surf indio preparándose para su debut histórico en un evento multideportivo, la Federación de Surf de la India (SFI), el organismo rector del surf y el remo de pie en el país, anunció la séptima edición del Abierto Indio de Surf 2026, programado para celebrarse del 29 al 31 de mayo en Blue Bay Tannirbhavi Eco Beach. Mangaluru, Karnataka.

Organizado por Surfing Swami Foundation y Mantra Surf Club bajo los auspicios de la Federación de Surf de la India (SFI), el Indian Open of Surfing 2026 sigue siendo una de las paradas clave en el calendario nacional de surf y se espera que desempeñe un papel importante en la preparación para los próximos Juegos Asiáticos.

El campeonato servirá como una importante plataforma competitiva para los surfistas que buscan fortalecer sus reclamos por lugares en el contingente indio para los Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026, según un comunicado.

El apoyo continuo del gobierno de Karnataka marca el séptimo año consecutivo de respaldo al Abierto Indio de Surf desde su inicio, lo que subraya el compromiso a largo plazo del estado con el crecimiento del surf y los deportes costeros.

Hablando sobre el evento, Darshan HV, comisionado adjunto y magistrado de distrito, Dakshina Kannada, dijo: “Karnataka ha surgido constantemente como uno de los principales destinos de la India para el surf y los deportes costeros, y el Abierto Indio de Surf de la NMPA continúa desempeñando un papel importante en la promoción del deporte y el turismo en la región. Estamos encantados de apoyar un evento que muestra la belleza de nuestra costa y al mismo tiempo fomenta el talento deportivo joven”.

El surf se ha convertido en uno de los deportes de más rápido crecimiento en la India en los últimos años, con una participación y popularidad en constante aumento en las regiones costeras del país. El surf indio también logró recientemente un hito histórico al asegurar sus primeras cuotas de clasificación para los Juegos Asiáticos. Los surfistas indios también han logrado avances impresionantes a nivel internacional, logrando podios y medallas en los Campeonatos Asiáticos de Surf en los últimos años.

Rammohan Paranjape, vicepresidente de la Federación de Surf de la India, destacó la importancia de la edición de este año y dijo: “Esta edición del Abierto Indio de Surf de la NMPA llega en un momento muy importante para el surf indio. Con los Juegos Asiáticos por delante, cada competencia nacional se vuelve crucial para nuestros atletas mientras se preparan para los desafíos internacionales”.

A lo largo de los años, el Abierto Indio de Surf de la NMPA se ha consolidado como uno de los principales campeonatos de surf de la India, atrayendo a algunos de los mejores talentos del país y al mismo tiempo ayudando a elevar la estatura de Karnataka como un importante destino para el surf y el turismo de playa.

Después del Little Andaman Pro 2026 inaugural celebrado en abril, el NMPA Indian Open of Surfing 2026 sirve como la segunda parada de la Serie de Campeonato Nacional. El evento muestra una intensa rivalidad entre surfistas de las costas este y oeste de la India, con puntos de clasificación cruciales en oferta que determinarán la clasificación de los surfistas al final de la temporada.

Dhanajay Shetty, presidente de Surfing Swami Foundation, dijo: “El crecimiento de los surfistas indios a nivel continental en los últimos años ha sido extremadamente alentador, y eventos como estos son vitales para construir un ecosistema competitivo fuerte”.

Se espera que el campeonato cuente con la participación de los mejores surfistas de todo el país compitiendo en múltiples categorías en lo que promete ser otra edición emocionante de uno de los principales eventos de surf de la India. (ANI)

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