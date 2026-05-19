Abierto de Francia 2026: Cómo ver, transmitir toda la acción en Roland Garros

El Abierto de Francia de 2026 llega sin el vigente campeón masculino, Carlos Alcaraz, y con la actual campeona femenina, Coco Gauff, buscando una base sólida en la arcilla roja de Roland Garros.

El primer preclasificado, Jannik Sinner, subcampeón del año pasado, es el favorito abrumador en el lado masculino. El sorteo femenino es una incógnita con Gauff, la No. 1 del mundo Aryna Sabalenka, la campeona tres veces Iga Swiatek y Mirra Andreeva como principales contendientes.

Para ver el Abierto de Francia en América del Norte, tendrás que sintonizar Turner Sports, que entra en su segundo año cubriendo el torneo.

Este año, Turner Sports regresa con caras conocidas en la cabina de transmisión: John McEnroe, Andre Agassi, Jim Courier, Lindsay Davenport y Venus Williams, quien jugará dobles con Hailey Baptiste.

Wimbledon finalista Genie Bouchard se une a la cobertura de TNT Sports como colaboradora en el lugar, y John Isner ampliará su papel en la cobertura en el estudio y en los partidos.

“Esta talentosa alineación para Roland Garros ofrecerá una mezcla enérgica de autenticidad, credibilidad y personalidad a cada momento de este evento icónico”, dijo Craig Barry, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Contenidos de TNT Sports a través de un comunicado de prensa. “En nuestro segundo año, continuaremos impulsando la cobertura, entregando una presentación tan dinámica y distintiva como el evento en sí”.

Los aficionados al tenis pueden ver el Abierto de Francia de 2026 en múltiples canales y plataformas digitales, incluyendo TNT, truTV, HBO Max, Bleacher Report y House of Highlights.

[Contexto: Abierto de Francia de 2026, principales contendientes y cobertura de televisión] [Verificación de hechos: Verificar los horarios y canales de transmisión para el Abierto de Francia de 2026]