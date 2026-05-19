Un turista se zambulle en un lugar emblemático mientras los visitantes lo observan atónitos

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Un turista que visitaba Roma provocó indignación y enojo en las redes sociales después de sumergirse en la famosa Fontana de Trevi de la ciudad.

El medio británico The Telegraph describió al hombre como un visitante neozelandés de 30 años. Fue filmado saltando a la fuente histórica completamente vestido mientras una multitud cercana lo observaba.

Un vídeo de TikTok del incidente, que ha sido visto más de 12 millones de veces, mostraba al turista caminando hacia atrás antes de correr hacia la fuente y luego sumergirse en el agua.

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El hombre continuó moviéndose dentro de la fuente incluso cuando la policía le ordenó salir, según el medio.

Según los informes, las autoridades le impusieron una multa de 500 euros, o aproximadamente 580 dólares, y le prohibieron regresar al sitio, señaló el medio.

La Fontana de Trevi es uno de los monumentos más visitados de Roma. Ha soportado repetidos casos de turistas que ingresan al agua a pesar de reglas estrictas y mayores medidas de seguridad.

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El incidente más reciente rápidamente provocó reacciones en línea, y muchos comentaristas criticaron el comportamiento del turista como irrespetuoso.

“Lo siento, hermanos italianos. Algunos de nosotros nos perdimos la lección de respetar los lugares”, escribió un usuario de Reddit.

Otro comentarista añadió: “Obviamente no recibí el memorando ‘cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos'”.

Otros argumentaron que el castigo debería haber sido más severo.

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“Si yo fuera la autoridad italiana, haría de este tipo un ejemplo”, comentó un usuario.

La controversia sigue a varios incidentes similares en la Fontana de Trevi en los últimos años.

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Fox News Digital informó anteriormente que Roma introdujo recientemente nuevas restricciones y tarifas destinadas a proteger la Fontana de Trevi del hacinamiento y los repetidos incidentes turísticos.

A partir de febrero de 2026, los visitantes extranjeros deben pagar una pequeña tarifa de entrada para acceder al monumento mientras los funcionarios de la ciudad intentan gestionar mejor las multitudes y preservar el sitio histórico.

La Fontana de Trevi atrae a decenas de miles de visitantes diariamente y a más de 9 millones de personas al año, según funcionarios de Roma.

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Los líderes de la ciudad dijeron anteriormente que el hacinamiento en la fuente se había vuelto cada vez más difícil de manejar, particularmente durante los períodos pico de turismo.

Ashley DiMella de Fox News Digital contribuyó con el reportaje.