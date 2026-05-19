Kylie Minogue dice que casi 30 años después de la muerte de su ex novio Michael Hutchence A menudo puedo sentir su presencia

Kylie Minogue y el fallecido frontman de INXS, Michael Hutchence, salieron juntos durante dos años casi tres décadas atrás. Pero según la cantante de “Can’t Get You Out of My Head”, los recuerdos de esa relación de tabloides siguen muy presentes en ella. En una entrevista con la revista HELLO! sobre su próximo documental de tres partes en Netflix, Kylie, que se estrena el miércoles 20 de mayo, Minogue habló sobre el romance vertiginoso de la pareja.

Según la revista, en el documental, Minogue regresa a su Australia natal después de vivir en el Reino Unido durante casi 30 años, y revisa una caja de recuerdos de un amigo, revelando algunas fotos y videos inéditos. La reminiscencia hace que recuerde a Hutchence, quien se suicidó en una habitación de hotel en Sídney en noviembre de 1997.

Minogue y Hutchence salieron juntos de 1989 a 1991 y atrajeron mucha atención en un momento en que INXS seguía siendo una de las bandas pop más queridas del mundo y Kylie estaba haciendo la transición desde su enorme fama en Australia interpretando a Charlene Robinson en la telenovela Neighbours hasta una carrera musical que estaba a punto de despegar.

Hablando sobre Hutchence, Minogue dijo que realmente estaba intentando volver al momento, para poder emocionarse más, lo cual fue interesante. El documental revela que Hutchence introdujo a Minogue en un estilo de vida decadente del rock and roll y de autodescubrimiento que la ayudó a cambiar su imagen de actriz de telenovela inocente a “diva pop de corte pixie”.

La ruptura los dejó a Minogue “devastada” y en lo que se describe como uno de los segmentos más emotivos del documental, ella dice: “Definitivamente fue un momento increíble y probablemente he estado buscando algo así desde entonces, y no lo he encontrado”. Aunque la pareja fue etiquetada regularmente como hedonistas desenfrenados durante su tiempo juntos, Minogue optó por mantener los detalles más específicos de su relación en privado y dejar que el misterio hable por sí mismo.

Minogue está acompañada por su familia extendida en la serie por primera vez, incluyendo a su hermana cantante Dannii, así como a su madre Carol, su padre Ronald y su hermano tímido ante la cámara, Brendan. También habla sobre su gran regreso pop en 2002 y su batalla contra el cáncer de mama tres años después, a los 36 años, cuando tuvo que cancelar su gira y un espacio en el Festival de Glastonbury para someterse a cirugía y quimioterapia. El proyecto fue dirigido por el ganador del Emmy y BAFTA Michael Harte (Three Identical Strangers, BECKHAM) y producido por John Battsek’s Ventureland (WHAM!, The Deepest Breath).