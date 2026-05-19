NAACP pide boicotear los programas deportivos universitarios del sur por el derecho al voto

WASHINGTON – La NAACP está pidiendo a los atletas y fanáticos negros que boicoteen los programas deportivos de las universidades públicas en los estados que están tomando medidas que, según el grupo de derechos civiles más antiguo del país, están restringiendo los derechos de voto de los negros.

Lanzada el martes, la campaña “Out of Bounds” insta a los posibles atletas negros, sus familias, ex alumnos y fanáticos a “retener el apoyo deportivo y financiero” de las principales universidades públicas en los estados que “han tomado medidas para limitar, debilitar o borrar la representación electoral negra”.

Si los atletas negros participan en el boicot, podría agotar las listas de potentes programas de fútbol y baloncesto en la Conferencia Sureste y la Conferencia de la Costa Atlántica.

La NAACP se encuentra entre los grupos que responden a una ola de manipulación tras un fallo de la Corte Suprema que descartó una disposición clave de la Ley de Derecho al Voto de 1965.

El boicot se produce mientras activistas de derechos civiles se han movilizado en todo el Sur para protestar contra los planes de redistribución de distritos de las legislaturas estatales republicanas que eliminan los distritos del Congreso de mayoría negra después del fallo del tribunal superior. Los activistas han buscado puntos de presión para disuadir a los estados liderados por el Partido Republicano de redistribuir mapas, incluidos llamados a protestas masivas y boicots económicos.

“En todo el Sur, los atletas negros han ayudado a construir algunos de los programas deportivos universitarios más rentables de Estados Unidos”, dijo el presidente de la NAACP, Derrick Johnson. Johnson señaló que los programas “generan cientos de millones de dólares en ingresos anuales, valor televisivo nacional, donaciones de ex alumnos, ventas de merchandising, venta de entradas y valor de marca, gran parte de ello impulsado por talentos negros de fútbol y baloncesto”.

La campaña de la NAACP llama a Alabama, Florida, Georgia, Luisiana, Mississippi, Texas y Carolina del Sur como estados a boicotear, argumentando que los programas deportivos de las universidades emblemáticas de esos estados dependen especialmente del talento atlético negro y deberían proteger los intereses políticos negros.

“No se debe pedir a los atletas negros que generen riqueza, prestigio y poder para las instituciones estatales mientras esos mismos estados despojan del poder político a las comunidades negras”, dijo Johnson.

Los propios legisladores negros también están presionando a las ligas deportivas para que tomen medidas contra los estados liderados por republicanos que puedan redistribuir distritos a miembros negros del Congreso desde hace mucho tiempo.

El Caucus Negro del Congreso envió el lunes una carta a los comisionados de las conferencias deportivas de la SEC y la ACC, así como al presidente de la NCAA, Charlie Baker, diciendo que sus miembros se opondrán a la Ley SCORE, un proyecto de ley para estandarizar los derechos de contratación de los atletas en todo el país, a menos que los líderes de la conferencia se opongan a los esfuerzos de redistribución de distritos liderados por el Partido Republicano en los estados que incluyen a los principales miembros de la conferencia.

“El Caucus Negro del Congreso cree que las instituciones que se benefician del talento negro y de las comunidades negras tienen la responsabilidad de apoyar a esas comunidades cuando sus derechos fundamentales son atacados”, dijo la CBC en un comunicado el lunes. “El silencio frente a la injusticia no es neutralidad, es complicidad”.

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