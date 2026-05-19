Trump no está en la boleta en Georgia, pero podría decidir las carreras del martes

Trump no está en la boleta en Georgia, pero podría decidir las...

El mes pasado, Donald Trump no estuvo presente en el debate de primarias republicanas para el Senado de EE. UU. en el Atlanta Press Club, pero su presencia llenó la sala.

“Estoy postulándome para el Senado de los Estados Unidos para poder ir al Senado y ser un guerrero para Donald Trump y sus políticas de ‘Estados Unidos Primero'”, dijo el Congresista de EE. UU. Buddy Carter en su declaración de apertura.

En un ciclo de elecciones intermedias donde el poder de respaldo de Trump ha derrocado a titulares, ha sacado a ganadores de elecciones especiales y ha alimentado guerras de gastos intra-partidistas, el presidente aún no ha respaldado a un candidato en las primarias republicanas para el Senado de EE. UU. en Georgia.

La ausencia de un respaldo de Trump en la carrera ha llevado tanto a Carter como a Collins a centrar sus campañas en ganarse la base de seguidores de Trump, e incluso al propio Trump, ya que ambos compiten por el respaldo del presidente en lo que se espera sea uno de los estados más competitivos del mapa este año, uno que podría decidir el equilibrio de poder en el Congreso.

El Senador Demócrata titular Jon Ossoff es uno de los demócratas del Senado más vulnerables que se postulan para la reelección en 2026, y las primarias del martes podrían decidir quién se enfrentará a la estrella en ascenso del Partido Demócrata en noviembre.

Brian Kemp, el gobernador republicano de dos mandatos de Georgia que rechazó llamados para postularse al Senado este año, no está respaldando a ninguno de los congresistas. Kemp ha prestado su peso político en lugar de ello a Derek Dooley, un exentrenador de fútbol americano universitario y hijo del legendario entrenador de fútbol americano de la Universidad de Georgia, Vince Dooley.

Kemp ha realizado llamadas a donantes para obtener apoyo para Dooley, según un asesor de Kemp. El PAC de Kemp, Hardworking Americans Inc., también ha invertido millones en la carrera para ayudar a respaldar a Dooley, quien se autodenomina como un “outsider político”.

La relación de Kemp con el presidente ha sido conflictiva, después de impugnar las afirmaciones de fraude electoral de Trump en las elecciones de 2020. Sin embargo, Kemp sigue siendo popular entre los georgianos, ganando la reelección contra un rival primario respaldado por Trump en 2022.

Las elecciones primarias del martes en Georgia serán una prueba del propio poder político de Kemp en el estado; el gobernador saliente de Georgia no ha descartado una posible candidatura presidencial en 2028.

La verdadera prueba de la influencia de Trump en Georgia vendrá en las primarias republicanas para reemplazar al gobernador con límite de mandato, donde el respaldo temprano del presidente al actual Vicegobernador, Burt Jones, no logró despejar el campo y, en su lugar, preparó el escenario para una batalla primaria competitiva contra el multimillonario empresario Rick Jackson, quien está codo a codo con Jones en las encuestas.

A diferencia del Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y el Fiscal General de Georgia, Chris Carr, quienes también se postulan en las primarias republicanas para gobernador pero están haciendo llamamientos a votantes republicanos más tradicionales, Jackson no se está alejando de postularse en el carril de “Hacer a América Grande Otra Vez”, incluso sin el respaldo de Trump.

“Soy un externo conservador y un empresario que quiere llevar soluciones empresariales a Georgia, al igual que lo hizo el presidente Trump”, dijo Jackson en el debate primario para gobernador.

Trump organizó un telemitin para Jones a principios de este mes, donde reiteró su respaldo al leal seguidor de Trump durante mucho tiempo.

“Existe mucha confusión. Todos dicen que los respaldé. No lo hice. Respaldo a un hombre llamado Burt Jones”, dijo Trump a sus seguidores en la llamada.

En el lado opuesto del pasillo, los candidatos demócratas a gobernador también hablan de Trump, en cómo luchar mejor contra sus políticas.

“A diferencia de algunas personas, no me postulo para gobernadora para ser Donald Trump; me postulo para enfrentarlo”, dijo la ex alcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms en el último anuncio de su campaña, que critica a Jackson y Jones por su cortejo del favor de Trump.

Bottoms cuenta con el respaldo del ex presidente Joe Biden y es considerada ampliamente como la favorita en la carrera primaria demócrata, pero no está claro si alcanzará el umbral de votos para evitar una segunda vuelta. Los oponentes demócratas que Bottoms podría enfrentar en una posible segunda vuelta incluyen al ex CEO del condado DeKalb Michael Thurmond, al ex vicegobernador republicano Geoff Duncan y al ex senador estatal de Georgia Jason Esteves.

En Georgia, si un candidato no recibe el 50% de los votos, los dos primeros finalistas avanzarán a una segunda vuelta electoral el 16 de junio. Y con tantos contendientes conocidos para el cargo este año, las segundas vueltas pueden ser más probables en ambos lados del pasillo, en toda la papeleta.