Rendimiento del Tesoro a 30 años supera el 5.19%, el más alto desde antes de la crisis financiera

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron el martes mientras los inversores seguían vendiendo bonos por temor a que la inflación se esté reavivando. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años alcanzó el nivel más alto en casi 19 años.

El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años de plazo más largo subió alrededor de 6 puntos básicos a 5,198%, su nivel más alto desde julio de 2007. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, el referente clave para las hipotecas, los préstamos automotrices y la deuda de tarjetas de crédito, subió 6 puntos básicos a 4,687%, el más alto desde enero de 2025. El rendimiento del bono del Tesoro a 2 años, que reacciona a las expectativas de movimientos de tasas de interés a corto plazo de la Reserva Federal, subió más de 5 puntos básicos a 4,127%.

Un punto base es igual a 0,01%, y los rendimientos y los precios se mueven en direcciones opuestas.

El movimiento en las tasas siguió a una serie de informes la semana pasada que sugieren que las presiones inflacionarias estaban volviendo a acelerarse a medida que los precios del petróleo en aumento vinculados al conflicto con Irán impulsaron los costos. Este desarrollo asustó a los inversores en renta fija y llevó a los traders a apostar que la próxima acción de la Fed podría ser un aumento de tasas, en lugar de una reducción.

“Es un problema real”, dijo Jim Lacamp, vicepresidente senior de Morgan Stanley Wealth Management, en “Squawk on the Street” de CNBC el martes. “Cuando comenzamos este año, todos esperaban que las tasas bajaran, esa era parte del escenario alcista. Ahora parece que veremos un aumento de tasas”.

Los costos elevados de endeudamiento en productos como tarjetas de crédito e hipotecas pueden afectar el gasto del consumidor, mientras que los rendimientos más altos también pueden frenar el crecimiento económico a largo plazo y poner presión sobre las valoraciones elevadas en acciones.

Ian Lyngen, jefe de tasas de EE. UU. de BMO, dijo que si y cuando las tasas a 30 años logran alcanzar el 5.25% en las próximas semanas, habrá una “retirada más duradera” en las valoraciones de las acciones.

El S&P 500 cayó un 0,8% el martes, mientras que el Nasdaq Composite, centrado en la tecnología, retrocedió un 1,2%. Ambos índices se dirigían a su tercera sesión perdedora consecutiva.

Una encuesta de Bank of America publicada el martes mostró que el 62% de los encuestados de gestores de fondos globales esperan que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años alcancen el 6%, igualando el nivel más alto desde finales de 1999 y un aumento de alrededor de 85 puntos básicos desde los precios actuales. Solo el 20% de los encuestados apuntan a un rendimiento a 30 años de 4%.

Los rendimientos de deuda gubernamental a largo plazo en el Reino Unido y Alemania también están elevados. El rendimiento de los bonos a 30 años en Alemania se situaba en 3,684% el martes, mientras que el rendimiento de los bonos a 30 años en el Reino Unido subió menos de 1 punto básico a 5,773%. El rendimiento de 30 años de Japón alcanzó un récord esta semana.

Los precios del petróleo se relajaron después de que el presidente Donald Trump anunciara que cancelaba un plan para atacar a Irán. Los futuros del petróleo West Texas Intermediate cayeron un 0,4% a $103,81 por barril en las operaciones iniciales. El crudo Brent perdió un 1% a $110,96.

-Con información de Alex Harring y Hugh Leask de CNBC.