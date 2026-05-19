La NAACP pide a los atletas negros que hagan una pausa en las escuelas del sur por el derecho al voto.

La NAACP lanzó una campaña el martes llamando a los estudiantes-atletas negros a boicotear las universidades del Sur a raíz de una decisión de la Corte Suprema el mes pasado que debilitó la Ley de Derecho al Voto, lo que llevó al desmantelamiento de un distrito del Congreso de mayoría negra y a un impulso para eliminar otros.

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“La NAACP no observará que las mismas instituciones que dependen de la destreza atlética de los negros para llenar sus estadios y sus cuentas bancarias permanezcan en silencio mientras sus estados despojan a las comunidades negras de su voz”, dijo el presidente nacional y director ejecutivo de la NAACP, Derrick Johnson, en un comunicado.

El grupo está instando a los reclutas negros a no comprometerse con una lista de universidades principalmente dentro de la Conferencia Sureste de la NCAA. Las escuelas están en los siguientes estados: Tennessee, Luisiana, Alabama, Florida, Mississippi, Carolina del Sur, Texas y Georgia. Varias de las escuelas tienen programas de fútbol clasificados a nivel nacional, incluida la Universidad de Alabama, la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de Georgia y la Universidad de Mississippi.

La campaña “Fuera de límites” se produce mientras los defensores del derecho al voto, a lo largo de generaciones, están lidiando con lo que ven como el último golpe a una de las victorias más trascendentales del Movimiento por los Derechos Civiles de la nación. La Ley de Derecho al Voto se promulgó en 1965 para proteger a los votantes minoritarios que durante mucho tiempo enfrentaron discriminación en las elecciones. El mes pasado, en un fallo de 6 a 3, la Corte Suprema sostuvo que el uso de la raza para dibujar dos distritos de mayoría negra en Luisiana era una “dirección racial inconstitucional”.

La decisión ya está teniendo efectos en cadena en todo el Sur. En cuestión de días, la Legislatura de Tennessee dividió el único distrito del Congreso de mayoría negra y controlado por los demócratas en tres distritos electorales republicanos. El representante Steve Cohen, un veterano legislador demócrata de Tennessee, anunció posteriormente que ya no se postularía para la reelección en el recién rediseñado 9º Distrito del Congreso, diciendo que los nuevos mapas “silenciaron el voto negro aquí en Memphis”.

Los republicanos han elogiado el fallo de la Corte Suprema antes de las elecciones intermedias de este año. Pero la decisión de Callais ha desencadenado una ola de reacciones violentas en el sudeste, donde las comunidades con un historial de discriminación en las urnas alguna vez tuvieron que buscar autorización previa del gobierno federal antes de cambiar sus leyes electorales o crear nuevos mapas electorales. Durante el fin de semana, miles de personas se reunieron en Alabama para protestar por la decisión en el histórico puente Edmund Pettus en Selma y Montgomery.

Durante el Movimiento por los Derechos Civiles, las universidades de Mississippi, Alabama y Georgia presenciaron algunas de las resistencias más feroces y violentas a la integración. Hoy en día, muchos de sus programas deportivos tienen plantillas diversas.

La NAACP ha dicho que los fanáticos y ex alumnos de “programas específicos” deberían redirigir su apoyo financiero a colegios y universidades históricamente negros, o HBCU. La organización también ha alentado a los reclutas a visitar esos campus.

Entre las demandas de la NAACP está la adopción de leyes sobre el derecho al voto a nivel estatal.

Antes del lanzamiento de la campaña, la gente ya estaba debatiendo en línea sobre qué parte de la carga, si es que había alguna, en respuesta a los esfuerzos de redistribución de distritos de los estados debería recaer en los atletas negros. Los partidarios han argumentado que cualquier acción que ponga en peligro los beneficios económicos inesperados del atletismo de las universidades podría ser suficiente para cambiar la situación.

“Si los atletas dejan de ir a Tennessee y Luisiana, los atletas de primer nivel, ESPN y los presidentes de las escuelas, las cámaras de comercio comenzarían a tener conversaciones”, dijo el comediante DL Hughley en una entrevista reciente con The Tennessee Holler.

Casi todas las universidades enumeradas por la NAACP son escuelas de la Conferencia Sureste. Un portavoz de la Conferencia Sureste no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La conferencia se ha pronunciado sobre cuestiones de justicia racial en el pasado. En 2020, el comisionado de la Conferencia Sureste, Greg Sankey, advirtió que Mississippi, que tiene dos escuelas miembros de la conferencia, corría el riesgo de no poder albergar campeonatos si no cambiaba su bandera estatal, que incluía el emblema de batalla confederado.

Líderes deportivos y universitarios de todo el estado también se reunieron en el Capitolio de Mississippi en apoyo de una nueva bandera, que los legisladores acordaron ese verano.

Esta es una noticia de última hora que se actualizará.