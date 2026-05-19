Clasificación de los 50 mejores jugadores de USMNT para la Copa del Mundo

Clasificación de los 50 mejores jugadores de USMNT para la Copa del...

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1. Tyler Adams, mediocampista, AFC Bournemouth Adams lidera la lista a pesar de haber estado lesionado. El buen desempeño del Bournemouth en la Premier League lo respalda.

2. Weston McKennie, mediocampista ofensivo, Juventus Considerado el mejor jugador de la temporada, McKennie ha tenido un papel destacado en Juventus.

3. Malik Tillman, mediocampista ofensivo, Bayer Leverkusen Destacando su desempeño defensivo, Tillman ha sido una pieza clave para Bayer Leverkusen.

4. Chris Richards, defensor central, Crystal Palace Richards, a pesar de ciertos desafíos, ha demostrado ser un titular confiable en la buena temporada de Crystal Palace.

5. Brenden Aaronson, mediocampista ofensivo, Leeds United Aaronson ha mejorado su contribución ofensiva en comparación con temporadas anteriores, siendo una figura importante para el Leeds United.

6. Christian Pulisic, AC Milan Con altas expectativas de goles y asistencias, Pulisic ha tenido un buen desempeño aunque con menos minutos de juego.

[Nota de Contexto: La lista destaca a los jugadores estadounidenses clave antes del Mundial.] [Nota de Verificación: La clasificación se basa en el Índice de Rendimiento del Jugador de ESPN.]