Resultados de colisión de AEW (20 de mayo de 2026) mientras FTR defiende los títulos de equipo

Justo después de que terminara Dynamite, se emitió un episodio especial de AEW Collision el miércoles por la noche desde Portland, Maine, presentando la construcción final de Double or Nothing, que tendrá lugar el domingo 24 de mayo en el Estadio Louis Armstrong en Queens, Nueva York.

Collision fue encabezado por FTR defendiendo el Campeonato Mundial de Parejas de AEW contra Orange Cassidy y Roderick Strong. Con una pelea por el título contra Adam Copeland y Christian Cage ya programada para Double or Nothing, ¿podría el dúo Conglomeración lograr una sorprendente victoria?

Will Ospreay también estuvo en acción contra Katsuyori Shibata antes de enfrentarse a Samoa Joe en un enfrentamiento de primera ronda del Torneo de la Fundación Owen Hart el domingo.

Entonces, ¿qué sucedió en la parte final de la transmisión de tres horas? Echemos un vistazo: