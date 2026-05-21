Resultados de colisión de AEW (20 de mayo de 2026) mientras FTR defiende los títulos de equipo

Justo después de que terminara Dynamite, se emitió un episodio especial de AEW Collision el miércoles por la noche desde Portland, Maine, presentando la construcción final de Double or Nothing, que tendrá lugar el domingo 24 de mayo en el Estadio Louis Armstrong en Queens, Nueva York.
Collision fue encabezado por FTR defendiendo el Campeonato Mundial de Parejas de AEW contra Orange Cassidy y Roderick Strong. Con una pelea por el título contra Adam Copeland y Christian Cage ya programada para Double or Nothing, ¿podría el dúo Conglomeración lograr una sorprendente victoria?
Will Ospreay también estuvo en acción contra Katsuyori Shibata antes de enfrentarse a Samoa Joe en un enfrentamiento de primera ronda del Torneo de la Fundación Owen Hart el domingo.
Entonces, ¿qué sucedió en la parte final de la transmisión de tres horas? Echemos un vistazo:
Resultados de AEW Collision Para el 20 de mayo
- Después de que Darby Allin defendiera con éxito el Campeonato Mundial de AEW, Kevin Knight dice que Allin sale semana tras semana para demostrar que AEW es donde los mejores luchan. Knight dice que depende de Allin humillar a MJF. Dice que si alguien puede vencer a MJF, él sabe que Allin puede. Knight le dice a Allin que no decepcione a la gente.
- Mientras Allin tiene un micrófono en la mano, MJF lo ataca por la espalda. MJF saca recortadoras de pelo de debajo del ring y ataca a Allin con ellas, pero Allin detiene el ataque. Mientras Allin intenta afeitar el pelo de MJF, MJF escapa.
- Will Ospreay derrota a Katsuyori Shibata por cuenta de tres. Después del combate, Samoa Joe dice que está saliendo para asegurar la seguridad de sus amigos, pero Ospreay decidió no ser su amigo. Joe dice que hará que Ospreay sufra las consecuencias. Ospreay dice que su enfrentamiento con Joe es un sueño hecho realidad. Él dice que hace 10 años, una doble cirugía de cuello hubiera sido todo, y es consciente de que ha perdido peso. Se pregunta si Joe lo matará en el ring a pesar de ya haber sido matado en el ring. Ospreay dice que tiene la oportunidad de vivir su sueño en All In con todo su país detrás de él. Él dice que los Death Riders lo reiniciaron en un asesino, y el domingo comienza su camino hacia All In.
Más: MJF Habla de la Evolución de AEW, Double or Nothing, y Su Legado de Títulos
- En el backstage, Adam Copeland dice que él y Christian Cage se conocieron en sexto grado y se dijeron que serían campeones en parejas. Dicen que su relación ha sido real a través de pruebas y tribulaciones. Copeland dice que FTR quiere acabar con su conexión en Double or Nothing, y quieren lo mejor de FTR el domingo. Cage dice que FTR ha tomado decisiones cuestionables, y van a “joder” a FTR por esas decisiones.
- RUSH derrota a TJ Crawford por cuenta de tres.
- Campeonato Mundial de Parejas Femeninas de AEW Lucha Eliminatoria de Cinco Minutos: Megan Bayne y Lena Kross derrotan a Elle Valentine y Kayla Lopez por cuenta de tres.
- Un video para Darby Allin vs. MJF en Double or Nothing se reproduce.
- Lucha por el Campeonato Mundial de Parejas de AEW: FTR (c) derrota a Orange Cassidy y Roderick Strong por cuenta de tres para retener los títulos.