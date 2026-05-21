Aston Villa gana la Europa League: Emi Martínez juega a pesar de fracturarse el dedo.

El portero del Aston Villa, Emiliano Martínez, reveló que se rompió un dedo durante el calentamiento antes de la victoria de su equipo en la final de la Liga Europa contra el Freiburg. El argentino sufrió la lesión momentos antes del inicio en Estambul y tuvo que ser revisado por un fisioterapeuta. Pero logró jugar todo el partido del miércoles mientras el Villa ganaba 3-0 para asegurar su primer trofeo europeo en 44 años. El jugador de 33 años no tuvo mucho trabajo, ya que los goles de Youri Tielemans, Emi Buendia y Morgan Rogers pusieron fin a la espera de 30 años del Villa por un trofeo importante, pero aún logró hacer dos paradas. Él dijo: “Hoy me rompí un dedo durante el calentamiento y para mí, cada mal trae algo bueno. He hecho esto toda mi vida y seguiré haciéndolo. “¿Debería preocuparme? Bueno, nunca antes me había roto un dedo. Cada vez que atrapaba la pelota, iba en la otra dirección. Pero son cosas por las que hay que pasar, y estoy orgulloso de defender al Aston Villa.” La lesión tampoco impidió que Martínez se uniera a las celebraciones posteriores al partido al saltar entre los aficionados del Villa antes de levantar al entrenador Unai Emery en alto. Argentina espera que la lesión de Martínez no sea demasiado grave, ya que su plantilla para la Copa del Mundo está a punto de ser anunciada antes del torneo del próximo mes en Estados Unidos, Canadá y México. El ex portero del Arsenal ahora ha ganado todas las finales en las que ha jugado a lo largo de su carrera, incluyendo la final de la Copa FA, la final de la Copa del Mundo, dos Copas Américas y ahora la Liga Europa.