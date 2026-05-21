Después de que el anuncio de Kars4Kids fuera prohibido en California, revisamos los jingles nostálgicos del pasado

alternar título Kars4Kids/Captura de pantalla de NPR

El jingle “Kars4Kids”, con su alegre melodía y sus cantantes preadolescentes de tono alto, ha estado firmemente grabado en la cabeza de muchos estadounidenses durante dos décadas. Pero pronto podría salir del aire en California después de que un juez lo prohibiera por ser “engañoso”.

La jueza Gassia Apkarian del Tribunal Superior del Condado de Orange dictaminó a principios de este mes que el anuncio viola las leyes de California contra la competencia desleal y la publicidad falsa porque no revela la afiliación religiosa de Kars4Kids.

El caso ha puesto el jingle (y la organización benéfica detrás de él) en los titulares. Y nos inspiró a revisar algunos otros favoritos nostálgicos (más sobre eso a continuación).

El caso Kars4Kids, explicado

Kars4Kids dice que dona la mayor parte de sus ganancias de donaciones de autos usados ​​a Oorah, una organización judía ortodoxa sin fines de lucro con sede en Nueva Jersey que ofrece oportunidades como campamentos de verano, servicios de búsqueda de pareja para adultos y viajes a Israel.

Kars4Kids deja clara la conexión con su “hermana sin fines de lucro” en su sitio web, aunque no en su infame jingle: “1-877-Kars4Kids / KARS Kars for Kids / 1-877-Kars4Kids / Done su automóvil hoy”.

Esa omisión llevó a Bruce Puterbaugh, residente de California, a demandar a Oorah en 2021.

Según la orden del juez, Puterbaugh testificó que donó una camioneta Volvo modelo 2001 después de escuchar el anuncio de Kars4Kids “una y otra vez”, creyendo que el dinero beneficiaría a los niños necesitados de California. Puterbaugh, quien se describe a sí mismo como “no un experto en informática” de unos 70 años, dijo que nunca visitó el sitio web de la organización benéfica y que sólo supo la verdad a través de una conversación informal con su vecino del condado de Lake después de que recogieron el auto.

“Testificó que se sintió ‘aprovechado’ al descubrir -sólo después de la donación- que los fondos no se quedaron en California sino que apoyaban una misión religiosa específica en el noreste”, escribió Apkarian.

El vecino, Neal Roberts, es un abogado que lo representó en el caso. Roberts dijo a NPR que el anuncio, que se transmite por radio desde el cambio de milenio y por televisión desde 2014, es omnipresente en California. Pero dijo que Apkarian, el juez del caso, no ve televisión y no había escuchado el jingle hasta que lo reprodujeron durante el juicio de cuatro días en noviembre.

“Ella lo escuchó la primera vez, y luego lo escuchó la segunda vez, y luego la regla en la corte fue: ‘No vuelvas a tocar ese jingle'”, dijo riendo. “Así que pensé que eso nos dio una idea de que podríamos tener una oportunidad”.

Según la orden del juez, la directora de operaciones de Kars4Kids, Esti Landau, confirmó en el juicio que la función principal de la organización benéfica no es ayudar a niños económicamente desfavorecidos, sino a “niños y familias judíos durante toda su vida”. Dijo que la organización benéfica “no tiene programas funcionales en California más allá de un ‘regalo de mochila’ caracterizado como un ejercicio de marca”, escribió el juez.

Landau confirmó en el estrado que en 2022, entre otros gastos, Oorah transfirió 16.500.000 dólares al norte de África y Oriente Medio, y gastó 16,5 millones de dólares para comprar un edificio en Israel. Ella testificó que mientras el anuncio de Kars4Kids presenta a niños de 8 a 10 años, los programas que financia Oorah “a menudo se dirigen a adultos jóvenes (17-18) y a parejas, así como a familias judías”. Y admitió que un donante “tendría que ir al sitio web” para obtener esa información.

Ni Kars4Kids ni Oorah respondieron a las solicitudes de comentarios de NPR. Pero en una extensa declaración en su sitio web, Kars4Kids dijo que el juez caracterizó erróneamente su trabajo y su testimonio en el juicio.

“Los anuncios de Kars4Kids tienen un propósito: recordar a los oyentes que Kars4Kids ofrece una manera rápida y fácil de deshacerse de un vehículo no utilizado”, escribió. “Los anuncios están dirigidos a propietarios de vehículos, no específicamente a personas que estén considerando donar a organizaciones benéficas”.

La organización benéfica dijo que “ayudar a los niños a menudo significa involucrar también a los padres y las familias” y enfatizó que su misión y afiliación religiosa se indican de manera destacada en su sitio web.

Pero el juez finalmente se puso del lado de Puterbaugh y escribió que “no se requiere que un consumidor razonable sea ‘experto en informática'”. Le dio a la organización benéfica 30 días para dejar de transmitir el anuncio en California a menos que se actualice para incluir una “revelación audible de su afiliación religiosa y la ubicación geográfica de sus principales beneficiarios y la edad de los beneficiarios”.

El juez también ordenó a la organización benéfica pagar a Puterbaugh 250 dólares, el valor del coche que donó, aunque reconoció que “el dinero no puede ‘desdonar’ un coche ni restaurar la creencia del donante de que estaba ayudando a un niño necesitado local”.

Kars4Kids dice en su sitio web que planea apelar el fallo, que, según dijo, es “profundamente defectuoso, ignora y tergiversa los hechos que se presentaron en el juicio y aplica mal la ley”.

La organización benéfica también calificó el caso como “un intento impulsado por abogados de desviar fondos caritativos para su propio beneficio”. Roberts desestimó esa acusación, diciendo que el único dinero que su cliente puede ganar son los 250 dólares por el coche y los honorarios de los abogados. La mayor victoria, dijo, es advertir a Kar4Kids, y potencialmente a otras organizaciones benéficas en todo el país, sobre las consecuencias de la publicidad engañosa.

“Creo que cualquiera que conozca los hechos pensaría que a la gente le están engañando los ojos”, dijo Roberts.

¿Dónde están ahora?

alternar título JG Wentworth/Captura de pantalla de NPR

Esta historia nos envió a una asombrosa madriguera de jingles nostálgicos, lo que confirma que nunca abandonan realmente las profundidades de tu cerebro. Y resulta que algunos de ellos son, en cierto sentido, nuevos otra vez.

¿Recuerdas Zoo Pals, los primeros platos de papel aptos para salsas con forma de animales (cerdo, abeja, rana, pato) que, según su alegre tema musical, “¡hacen que comer sea divertido!”? Hefty descontinuó el antiguo alimento básico de las fiestas de cumpleaños en 2014, pero recuperó los platos en 2023, y también ha introducido vasos desechables y bolsas de plástico en los años posteriores. Aún no se sabe si el comercial podría regresar también.

Folgers, la marca de café, ha tenido gente tarareando “La mejor parte de despertarse / es Folgers en tu taza” desde que el acogedor jingle se emitió por primera vez en 1984. Sus diversas iteraciones han logrado mantener la atención de los espectadores en los años posteriores (la versión para hermanos de 2009 inspiró una gran cantidad de parodias y fan fiction). En 2021, las regalías de interpretación pública de la canción, que en realidad se titula “Real Snowy Morning”, se subastaron en línea. El postor ganador, identificado como “Josh C.”, pagó 90.500 dólares.

Y a principios de este año, la marca lanzó versiones remezcladas del anuncio, fusionando el jingle original con varias canciones populares para despertar que abarcan géneros y generaciones (incluidas “Wake Up Little Susie” de los Everly Brothers y “Bring Me to Life” de Evanescent).

Esta misma semana, el comediante John Oliver parodió el jingle de la ópera vikinga de JG Wentworth (“877-cash-now”) para un episodio que examina la industria del factoraje de acuerdos estructurados. La versión de Oliver, que advierte a la gente que sea escéptica ante este tipo de empresas, presenta estrellas como la cantante Megan Hilty, el actor Victor Garber y Larry David, en un guiño al destacado cameo del gusano original en la última temporada de Frena tu entusiasmo.

A veces, un jingle sobrevive a lo que anuncia. Considere: “Soy un niño de Toys R Us”, la canción de la juguetería cantada con entusiasmo por generaciones de niños que andan en triciclo desde la década de 1980. La franquicia cerró debido a la quiebra en 2018, aunque desde entonces ha sido parcialmente revivida a través de una asociación con Macy’s. El jingle tiene poder de permanencia, para deleite del prolífico autor de novelas de suspenso James Patterson, quien ayudó a escribir la letra al principio de su carrera en publicidad.

“Ese es un gran momento en mi vida”, dijo Patterson cuando se le preguntó al respecto en una aparición de 2024 en Vive con Kelly y Mark. “Es divertido y a los niños obviamente les encantó. Y lo recordamos, lo cual es genial”.