Una guerra, dos familias. Cómo una familia holandesa adoptó al héroe caído de Lansing.

En 1944, Hubert Thane Bauman II viajó unas cuadras al oeste de su casa en la calle Ferguson hasta la estación de tren en Michigan Avenue y se despidió de su familia por última vez. Bauman creció en el vecindario de Eastfield, directamente al sur de donde hoy se encuentra la Escuela Secundaria Católica de Lansing, aproximadamente una cuadra al este del Hospital Sparrow de la Universidad de Michigan. Su hermana menor, Rita Bauman, aún vive en la casa, donde él dormía en el ático.

Rita, de 92 años, no conocía muy bien a su hermano, ya que solo tenía 10 años cuando murió, pero sabía que era el hombre de la casa después de que su padre, Hubert Thane Bauman, murió en 1938. Incluso hoy en día, las fotos de su hermano están enmarcadas en las paredes y estantes de la casa honrando a su hermano.

Pero la casa en Lansing no es el único hogar donde la imagen de Hubert Thane Bauman II cuelga en la pared. Una familia en los Países Bajos también tiene su imagen orgullosamente en exhibición.

Hubert Thane Bauman II, conocido como Thane por su familia, murió en acción meses después de dejar Lansing el 27 de noviembre de 1944, luchando contra soldados alemanes en Kirchberg, Alemania. Oficial de primera, murió liderando a sus tropas en combate.

Tenía 23 años cuando murió. La familia de Thane fue consultada si querían que enviaran sus restos a casa, y Rita dijo que ella y sus hermanas dejaron la decisión en manos de su madre, quien decidió finalmente enterrar los restos de Thane en el extranjero.

Huub Bessems tenía 13 años cuando vio miles de tumbas excavadas en un terreno agrícola cerca de Margraten. En el pequeño pueblo del sur de los Países Bajos, a unas 8 millas al este de la frontera con Bélgica y 12 millas al oeste de la frontera con Alemania, más de 8,300 soldados estadounidenses están enterrados en el Cementerio Americano de los Países Bajos.

Cada tumba de soldado ha sido adoptada por una familia local, y la lista de espera para adoptar una tumba es de cientos. Las familias holandesas que adoptan tumbas visitan los sitios varias veces al año.

El cuidado que los holandeses han brindado a las tumbas estadounidenses ha traído paz a Rita Bauman.

“Se siente bien porque a lo largo de los años, había deseado de alguna manera que lo hubiéramos traído de regreso”, dijo Rita al State Journal. “Fue decisión de mi madre, pero le dijimos que no, así que fue asombroso que alguien estuviera cuidando de él y de su tumba.”

Ella dijo que trabajó en el Cementerio Católico de San José en la calle West Willow en Lansing después de retirarse, por lo que sabe que hay muchos lugares de descanso que no son visitados ni cuidados. El de su hermano no es uno de ellos.