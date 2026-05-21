Arqueólogos descubren un enorme sitio antiguo durante un proyecto ferroviario, incluido un raro hallazgo romano

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

Arqueólogos en Europa Central han descubierto más de 1.000 artefactos antiguos antes de la construcción del ferrocarril, incluida una rara herramienta de la época romana utilizada para fabricar alambre de metal.

La noticia fue anunciada en un comunicado de prensa de abril del Centro Arqueológico de Olomouc (ACO), una institución de investigación de la República Checa.

Los hallazgos se realizaron a lo largo de un tramo de aproximadamente tres cuartos de milla que servirá como parte de un ferrocarril de alta velocidad entre Nezamyslice y Kojetín, dos ciudades checas en el valle del río Haná.

TESORO DE MONEDAS CELTAS DE ORO Y PLATA DE VALIOSOS DESCUENTOS EN UN SITIO EUROPEO ‘SECRETO’

Los descubrimientos abarcan desde la Edad del Bronce Antiguo hasta la época romana. Las excavaciones se realizaron entre abril y octubre de 2025.

Nikola Jandová, portavoz de ACO, dijo en un comunicado que el sitio “se encuentra entre los complejos de asentamientos excepcionalmente ricos en esta parte de la región de Haná”.

Se encontraron restos de dos culturas de la Edad del Bronce, las culturas VÄ›teÅ™ov y Urnfield, junto con evidencia de la cultura La Tène de la Edad del Hierro.

El asentamiento más antiguo data de la cultura VÄ›teÅ™ov, y los arqueólogos descubrieron restos de casas de madera. Las culturas VÄ›teÅ™ov y Urnfield vivieron en la zona aproximadamente entre 1800-1500 a. C. y 1300-800 a. C., respectivamente.

EL ANTIGUO FORTALEZA ROMANO PRODUCE FRUTOS DE 2.000 AÑOS DE ANTIGÜEDAD QUE SOBREVIVIeron A LOS SIGLOS, ADEMÁS DE OTROS TESOROS

“Después de los incendios destructivos, fragmentos de yeso de las paredes sobrevivieron como arcilla cocida enrojecida, conocida como barro”, señala el comunicado.

“Algunos fragmentos muestran superficies alisadas con restos de decoración exterior, mientras que otros conservan impresiones de acacia en el interior”.

“Estos hallazgos… indican la presencia de un taller especializado en bronce”.

El arqueólogo Pavel MoÅ¡ afirmó en un comunicado que los detalles de las casas se conservaron en el adobe, aunque todavía se ven algunos rastros del acabado de la superficie.

Los excavadores también encontraron dos tumbas de VÄ›teÅ™ov, incluida una que contiene a un adulto y un niño, que serán analizadas.

HAGA CLIC AQUÍ PARA SUSCRIBIRSE A NUESTRO BOLETÍN DE ESTILO DE VIDA

Entre los restos de la cultura Urnfield, los arqueólogos desenterraron cuatro tumbas, así como una con seis cráneos humanos “encontrados uno al lado del otro dentro del relleno del elemento”.

También encontraron fragmentos de crisol y moldes de piedra utilizados para elaborar objetos de bronce, así como un pequeño conjunto de artefactos de bronce, que incluyen hachas, alfileres, un brazalete y un cuchillo.

“Estos hallazgos datan del final de la Edad del Bronce y de la Primera Edad del Hierro e indican la presencia de un taller especializado en el trabajo del bronce”, se lee en el comunicado.

Los arqueólogos también descubrieron un horno de cal, probablemente utilizado por las tribus germánicas durante la época romana para el acabado de paredes o decoración de cerámica entre los siglos I y IV d.C.

HAGA CLIC AQUÍ PARA MÁS HISTORIAS DE ESTILO DE VIDA

El artefacto más inusual fue una placa romana utilizada para tirar y adelgazar el alambre de metal, dijeron las autoridades.

El descubrimiento se considera raro en Europa Central.

Aunque la placa se considera bien conservada, el arqueólogo Pavel MoÅ¡ señaló que “en sus perforaciones hay residuos de corrosión y es posible que se hayan conservado rastros de alambres metálicos trefilados”.

Y añadió: “La placa de tracción se someterá a análisis espectrométricos para determinar el material del cable”.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

El alambre de tracción, continuó, “podría haberse utilizado, por ejemplo, en la producción de cotas de malla”.

Todos los artefactos se someterán a análisis y preservación de laboratorio, y se espera que los resultados se publiquen con el tiempo.

Fox News Digital contactó a ACO para obtener información adicional.

El último descubrimiento sigue a uno similar realizado por arqueólogos de ACO en la República Checa.

PRUEBA CON NUESTRO ÚLTIMO QUIZ DE ESTILO DE VIDA

El año pasado, los funcionarios anunciaron que encontraron múltiples tumbas militares durante la construcción de la carretera, y la tumba más antigua data de la Batalla de Å½Ä Ã¡r de 1745 durante la Segunda Guerra de Silesia.