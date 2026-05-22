Cómo Stephen Colbert terminó The Late Show con la ayuda de Paul McCartney, Ryan Reynolds y más estrellas

El presentador de ‘The Late Show’, Stephen Colbert, se despidió con la ayuda de Paul McCartney, Ryan Reynolds y más

Es el fin de una era para Stephen Colbert. El presentador de ‘The Late Show With Stephen Colbert’ se despidió de los fans mientras el programa de entrevistas de CBS emitía su último episodio el 21 de mayo.

Sin embargo, Stephen no estuvo solo en su despedida. De hecho, recibió a Sir Paul McCartney para su última entrevista y charlaron sobre la primera presentación de The Beatles en Estados Unidos en el Teatro Ed Sullivan, donde ‘The Late Show’ se ha filmado durante 11 años.

Además, el presentador de 62 años contó con la participación de Ryan Reynolds, Jon Stewart, Elijah Wood, Bryan Cranston, Paul Rudd, Neil deGrasse Tyson, Andy Cohen, Tim Meadows y Tig Notaro en segmentos cómicos durante el episodio.

Mientras tanto, los miembros de ‘Strike Force Five’, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers y John Oliver, aparecieron para brindarle una despedida hilarante y conmovedora.

Y eso es exactamente lo que Stephen le entregó a su audiencia durante el episodio.

“Este programa ha sido una alegría para nosotros hacerlo por ustedes”, dijo. “Lo llamamos ‘La máquina de la alegría’, porque para hacer tantos programas, tiene que ser una máquina. Pero la cosa es que, si eliges hacerlo con alegría, no duele tanto cuando tus dedos quedan atrapados en los engranajes”.