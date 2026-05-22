Los títulos victorianos de SUP y Masters de Kieser están listos para apoderarse de la costa del surf este fin de semana

La comunidad de surfistas de Victoria está preparada para un gran fin de semana de competencia con los títulos Kieser Victorian SUP y Masters de 2026 dirigiéndose a Surf Coast, presentando a algunos de los mejores surfistas de remo y experimentados del estado en dos lugares icónicos.

El fin de semana comenzará el sábado en Point Impossible con los títulos Kieser Victorian SUP, antes de que la atención se centre en Jan Juc el domingo para los títulos Kieser Victorian Masters.

Competidores de todo el estado lucharán por prestigiosos títulos victorianos y la oportunidad de consolidarse entre la élite del estado en una variedad de divisiones. Se espera que los eventos brinden una sólida combinación de surf de alto rendimiento, experiencia y camaradería mientras los atletas se enfrentan a algunas de las principales olas de Victoria.

Los títulos Kieser Victorian SUP en Point Impossible verán a los competidores poner a prueba su conocimiento de las olas y su capacidad técnica en lo que se ha convertido en una de las disciplinas más destacadas dentro de la competición de surf victoriana. Conocido por sus largas paredes y condiciones constantes, Point Impossible ofrece el escenario perfecto para que los surfistas de remo demuestren sus habilidades.

Los títulos Masters del domingo en Jan Juc celebrarán la profundidad del talento y la pasión que continúa prosperando en toda la comunidad de surf de Victoria. Con divisiones que abarcan múltiples categorías de edad, el evento destacará a los surfistas que continúan compitiendo a un alto nivel sin dejar de estar profundamente conectados con el deporte y la cultura del surf local.

El director ejecutivo de Surfing Victoria, Adam Robertson, dijo que los eventos consecutivos proporcionarían un escaparate emocionante de la diversidad dentro del surf victoriano.

“Los títulos Kieser Victorian SUP y Masters son siempre una celebración fantástica del surf en múltiples disciplinas y generaciones”, dijo Robertson.

“Tener atletas compitiendo en lugares icónicos como Point Impossible y Jan Juc durante todo el fin de semana resalta la fuerza y ​​profundidad del surf aquí en Victoria. Estos eventos reúnen a una increíble comunidad de surfistas que continúan inspirando a través de su pasión, compromiso y desempeño en el agua”.

“Con olas de calidad pronosticadas durante el fin de semana, esperamos ver algunas actuaciones sobresalientes y coronar a nuestros campeones victorianos de 2026”.

Los eventos cuentan con el orgulloso apoyo de Kieser y desempeñarán un papel importante a la hora de determinar las vías de clasificación para las próximas competiciones nacionales.

La competencia está programada para comenzar a las 8:00 am todos los días, y se recomienda a los competidores y espectadores que consulten los canales oficiales de Surfing Victoria para conocer las actualizaciones y los horarios del evento.

Los resultados en vivo y el calendario se pueden encontrar en surfingvic.com/live

Los títulos Kieser Victorian SUP y Masters son presentados por Kieser Australia y respaldados por Vitality Brands, Cancer Council Sunscreen y Surfing Victoira.