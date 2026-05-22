Los republicanos suspenden la votación sobre la resolución sobre la guerra de Irán que estaba a punto de aprobarse

alternar título Mariam Zuhaib/AP

WASHINGTON – Los republicanos lucharon el jueves por encontrar votos para desestimar la legislación que obligaría al presidente Donald Trump a retirarse de la guerra con Irán, retrasando hasta junio las votaciones previstas sobre el asunto.

La Cámara había programado una votación sobre una resolución sobre poderes de guerra, presentada por los demócratas, que frenaría la campaña militar de Trump. Pero cuando quedó claro que los republicanos no tendrían los números necesarios para derrotar el proyecto de ley, los líderes republicanos se negaron a realizar una votación sobre el mismo. Fue la última señal de la caída del apoyo en el Congreso a una guerra que Trump lanzó hace más de dos meses sin la aprobación del Congreso.

“Tuvimos los votos sin lugar a dudas y ellos lo sabían, y como resultado están jugando un juego político”, dijo el representante demócrata Gregory Meeks, quien patrocinó el proyecto de ley.

Los republicanos en el Senado también están trabajando para asegurarse de tener los votos para desestimar otra resolución sobre poderes de guerra que avanzó a una votación final a principios de esta semana, cuando cuatro senadores republicanos apoyaron la resolución y otros tres estuvieron ausentes en la votación.

Las acciones de los líderes del Congreso mostraron que los republicanos están luchando por mantener el respaldo político al manejo de la guerra por parte de Trump. Los republicanos de base están cada vez más dispuestos a desafiar al presidente por el conflicto.

El líder republicano de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, dijo a los periodistas que la votación se retrasó para dar a los legisladores que estaban ausentes la oportunidad de votar. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no respondió a las preguntas de los periodistas al salir de la cámara de la Cámara.

Crece la frustración por la guerra de Irán en el Capitolio

En el Capitolio, la paciencia con la guerra se ha agotado a medida que el estancamiento en el Estrecho de Ormuz perturba el transporte marítimo mundial y eleva los precios del gas en Estados Unidos. Otra resolución de la Cámara sobre poderes de guerra estuvo a punto de ser aprobada la semana pasada, al caer en un empate cuando tres republicanos votaron a favor.

Meeks, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo que esta vez tenía los votos “asegurados”.

“La gente finalmente está empezando a escuchar al pueblo estadounidense que no apoya la guerra en Irán, y creo que hay un número creciente de republicanos que ven cuán devastadora ha sido la guerra para nuestro país”, dijo el representante demócrata Adam Smith del estado de Washington.

El único demócrata que votó en contra de la resolución sobre poderes de guerra la semana pasada, el representante Jared Golden de Maine, ha dicho que votará a favor de la legislación la próxima vez.

En una declaración conjunta, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y otros líderes del caucus dijeron que los republicanos fueron “cobardes” al retirar la votación.

“Incluso mientras nos preparamos para reconocer a los héroes caídos de nuestra nación en el Día de los Caídos, los republicanos de la Cámara de Representantes se niegan a presentarse y rendir cuentas ante los valientes militares que imprudentemente han sido puestos en peligro”, agregaron.

Los republicanos han apoyado ampliamente los esfuerzos de Trump para destruir las capacidades nucleares de Irán, pero algunos ahora dicen que el cronograma legal del presidente para librar una guerra sin la aprobación del Congreso ha expirado. Según la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, los presidentes tienen 60 días para participar en un conflicto militar antes de que el Congreso deba declarar la guerra o autorizar el uso de la fuerza militar.

“Ya pasaron los 60 días, así que tenemos que presentarnos el asunto para votarlo. Estamos siguiendo la ley”, dijo el representante Brian Fitzpatrick, republicano de Pensilvania, y agregó que planea votar a favor de la resolución sobre poderes de guerra.

La disputa por los poderes de guerra

La Casa Blanca sostiene que los requisitos de la Resolución sobre poderes de guerra ya no se aplican debido al alto el fuego con Irán. Al mismo tiempo, Trump ha dicho que estaba a sólo una hora de ordenar otro ataque contra Irán a principios de esta semana, pero se abstuvo porque los aliados del Golfo dijeron que estaban involucrados en negociaciones para poner fin a la guerra.

Aún así, Trump dijo en las redes sociales que los líderes militares deberían “estar preparados para seguir adelante con un ataque completo y a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”. Trump ha fijado repetidamente plazos para Teherán y luego se ha retractado.

El senador Thom Tillis, un republicano que hasta ahora ha votado en contra de las resoluciones sobre poderes de guerra, expresó su frustración con la postura de la administración Trump, especialmente la del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“El status quo actual, Pete Hegseth, demuestra lo incompetente que es”, dijo Tillis a los periodistas, añadiendo que estaría dispuesto a votar a favor de una autorización para el uso de la fuerza militar.

A principios de esta semana, los senadores demócratas se manifestaron frente al Capitolio el miércoles junto con VoteVets, un grupo de defensa de los veteranos de izquierda. Colocaron carteles en el césped del Capitolio señalando que el precio promedio de la gasolina a nivel nacional había aumentado a 4,53 dólares.

La senadora Tammy Duckworth, demócrata de Illinois que sirvió en la guerra de Irak con la Guardia Nacional Aérea, argumentó que la guerra de Irán ha representado un error estratégico para Trump.

“Trump inició una guerra y ha empeorado las cosas que antes”, dijo Duckworth, señalando el nuevo liderazgo de Irán y la voluntad del país de restringir el transporte marítimo comercial a través del Estrecho de Ormuz.

Los líderes republicanos elogiaron a Trump por tomar lo que dijeron fue una acción audaz para enfrentar directamente a Irán, una nación que ha sido un adversario de Estados Unidos durante décadas.

“Soy estadounidense. No creo en que me golpeen y me vaya y pretenda que no sucedió”, dijo el representante Brian Mast, presidente republicano del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Para el Congreso, el creciente impulso para aprobar una resolución sobre poderes de guerra podría eventualmente llevar a un enfrentamiento legal sobre quién tiene la autoridad final sobre los conflictos militares.

La legislación ante la Cámara es una resolución concurrente que, según los legisladores, entraría en vigor sin la firma de Trump si se aprueba en ambas cámaras del Congreso.

Pero Trump también ha argumentado que la ley de 1973, aprobada por el Congreso durante la guerra de Vietnam en un intento de recuperar su poder sobre los conflictos extranjeros, es inconstitucional.