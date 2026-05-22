Trump promete un adicional de 5,000 tropas para Polonia en aparente giro de 180 grados

Donald Trump ha anunciado que desplegará “adicionales” 5,000 soldados estadounidenses en Polonia, solo días después de que el Pentágono detuviera de manera controvertida un despliegue planeado de fuerzas en el país, el más grande en el flanco este de la OTAN.

“Basado en la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien me enorgullece respaldar, y nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará un adicional de 5,000 tropas a Polonia”, dijo Trump en Truth Social.

No estaba claro de inmediato si el despliegue sería rotativo o permanente, o si había alguna conexión con la decisión anterior de Trump de retirar 5,000 tropas de Alemania. Actualmente hay alrededor de 10,000 soldados estadounidenses en Polonia.

El anuncio parece marcar un raro cambio de rumbo después de que el Pentágono dijera a principios de semana que retrasaría una rotación de 4,000 soldados estadounidenses del 2º Equipo de Combate de la Brigada Blindada, 1ª División de Caballería a Polonia como parte de una revisión más amplia de la postura de fuerza de Estados Unidos en Europa.

El vicepresidente de Trump, JD Vance, defendió la decisión incluso el miércoles, diciendo a un reportero polaco que Estados Unidos quería que Europa asumiera más responsabilidad por su defensa y seguridad, agregando que “Polonia es capaz de defenderse con mucho apoyo de Estados Unidos”. Criticó a los medios por “sobrerreaccionar” ante lo que él describió como “una cosa muy menor” y “un retraso estándar”.

Pero la decisión original, que al parecer tomó por sorpresa a Varsovia, generó reacciones de preocupación de los principales líderes polacos preocupados por la postura agresiva de Rusia en la región en medio del conflicto en curso en Ucrania y recibió críticas en el Congreso de Estados Unidos.

[Contexto: El despliegue de tropas adicionales de EE. UU. en Polonia ha generado controversia y preocupación debido a los significativos cambios en la estrategia militar de la región.]

[Fact Check: No hay hechos falsos o engañosos en el artículo traducido.]