Stellantis apunta a un aumento del 35% en las ventas de América del Norte, liderado por Ram Trucks y el renacimiento de Chrysler.

Stellantis apunta a un aumento del 35% en las ventas de América...

AUBURN HILLS, Mich. — Stellantis planea aumentar sus ventas en América del Norte en un 35% para 2030, incluyendo la revitalización de su pobre marca Chrysler que ha dependido de un solo producto durante varios años. El crecimiento esperado, centrado en sus marcas tradicionales de EE. UU., apunta a aumentos del 60% en las ventas de Chrysler y Ram Trucks; 10% para su marca de rendimiento Dodge; y 15% para Jeep. No reveló objetivos para Fiat o Alfa Romeo, que también se venden mínimamente en América del Norte.

El CEO de Ram, Tim Kuniskis, quien también supervisa sus otras marcas estadounidenses, dijo que el objetivo es aumentar las ventas de las marcas estadounidenses de 1.4 millones el año pasado a 1.9 millones en 2030, a pesar de las expectativas de que el volumen de la industria se mantenga estable en 20 millones de vehículos en total durante ese período. Stellantis planea hacerlo principalmente a través de nuevas presentaciones de vehículos que amplíen su cobertura de mercado, según Kuniskis.

” No estamos eligiendo entre crecimiento y rentabilidad. Mejoraremos ambos juntos “, dijo Filosa el jueves acerca de las operaciones norteamericanas de Stellantis.

El plan de ventas de América del Norte incluye aumentar los modelos en un 50%, con un enfoque en los extremos de gama de entrada y alto rendimiento. El fabricante de automóviles también tiene la intención de aumentar los ingresos en la región en un 25% para 2030, con un margen operativo ajustado entre el 8% y el 10%.

Stellantis espera aumentar el número de vehículos “asequibles” por menos de $40,000 que ofrece de dos a nueve para 2030, al tiempo que ofrece ocho nuevos modelos de rendimiento SRT para aumentar esas ventas de 3,000 el año pasado a alrededor de 50,000 unidades durante ese período.

Kuniskis detalló tres nuevos cruces para la marca Chrysler de la compañía, incluyendo algunos modelos por menos de $30,000. Esa marca emblemática actualmente solo ofrece una minivan.

También dijo que la compañía está planeando una nueva camioneta mediana y un SUV grande para Ram, modelos renovados para la extensa alineación de Jeep y un nuevo cruce para Dodge. La compañía tiene planes para ocho nuevos modelos SRT bajo el plan de cinco años, dijo.

“Los productos SRT son la esencia de la construcción de ‘halo’ y marca”, dijo Kuniskis. “Estos modelos no solo elevan toda la marca, también atraen a un cliente más joven y más adinerado.”

Los vehículos Halo como SRT suelen ser productos icónicos que son únicos en diseño y cuentan con piezas de alto rendimiento. Se usan regularmente para llamar la atención sobre el nombre de un automóvil o marca.

Kuniskis dijo que las ganancias de los vehículos SRT, que comparten en gran medida piezas no de rendimiento con otros modelos, son tres veces las de un vehículo regular.

El evento se produce un día después de que Kuniskis revelara una nueva gama de camionetas “muscle trucks” Ram Rumble Bee que incluyen motores V-8, piezas y diseños especiales, y una variedad de especificaciones de rendimiento.

Un modelo SRT Hellcat de gama alta con un motor Hemi V-8 sobrealimentado de 6.2 litros contará con 777 caballos de fuerza, una velocidad máxima objetivo de 170 mph y otras métricas que rivalizan con algunos autos deportivos.