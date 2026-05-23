Imported Article – 2026-05-23 16:41:13

â€œThe Bearâ€ podría estar llegando a su fin pronto, pero el icónico sándwich Italian Beef del programa no va a ningún lado: Fue reconocido como el sándwich oficial del estado de Illinois el miércoles.

Corey Hendrix, el nativo de Chicago que interpreta a Gary â€œSweepsâ€ Woods en â€œThe Bear,â€ estuvo presente en Springfield cuando se aprobó la resolución oficial.

â€œ‘The Bear’ ha llamado la atención internacional a una de las grandes creaciones culinarias del Medio Oeste estadounidense y un símbolo definitorio de la vibrante cultura alimentaria de Illinois,â€ dice la resolución. También afirma que la serie ha â€œsido una representación poderosa y auténtica de la cultura alimentaria de Chicago, sus raíces inmigrantes de clase trabajadora, y el espíritu de resiliencia, creatividad y excelencia que define a la gente de Illinoisâ€¦ [mientras también introduce] el sándwich Italian Beef a nuevas generaciones de fanáticos en todo el mundo.â€



La resolución rastreó los orígenes del sándwich Italian Beef a las comunidades de inmigrantes italianos de clase trabajadora de Chicago a principios del siglo XX, llamándolo un â€œembajador de la cultura de Illinois más allá de las fronteras del estado.â€

El sándwich juega un papel central en â€œThe Bear,â€ que sigue la evolución de una tienda familiar de sándwiches Italian Beef hasta convertirse en un restaurante de alta cocina.

Según la descripción oficial, la quinta y última temporada del programa â€œcomienza la mañana después de que Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie â€œSugarâ€ (Abby Elliott) descubren que Carmy (Jeremy Allen White) ha abandonado la industria alimentaria, dejando el restaurante en sus manos. Sin dinero, la amenaza de una venta y una tormenta torrencial en su camino, los nuevos socios deben unirse con el resto del equipo para lograr un último servicio, esperando finalmente ganar una estrella Michelin. En última instancia, aprenden que lo que hace un restaurante â€˜perfecto’ puede no ser la comida, sino la gente.â€ La serie también cuenta con Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson y Hendrix, con Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter y Jamie Lee Curtis en roles recurrentes.

â€œThe Bearâ€ fue creado por Christopher Storer, quien se desempeña como productor ejecutivo junto a Matheson, Josh Senior, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Hiro Murai y Rene Gube. Courtney Storer actúa como productora culinaria. La quinta temporada se estrena el 25 de junio.