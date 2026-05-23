Acta de la Junta Electoral del Real Madrid

Madrid, sábado 23 de mayo de 2026

La Junta Electoral del Real Madrid Club de Fútbol convocó y tomó los siguientes acuerdos:

PRESENTE:

PRESIDENTE Sr. José Manuel de Carlos Grau

SECRETARIO D. Juan Raúl Castellanos Tarragó

MIEMBRO D. Lorenzo Álvarez Martín

MIEMBRO D. Alfredo Revuelta de la Puente

MIEMBRO D. Luis Alejandro Huerta Calvo

Presidió el acto don José Manuel de Carlos Grau, actuando como secretario don Juan Raúl Castellanos Tarragó. Se observó lo siguiente:

A las 12:30 horas del viernes 22 de mayo, el señor Eduardo Fernández de Blas, representante de la candidatura presidencial del diputado núm. 1.484, don Florentino Pérez Rodríguez, presentó la documentación de candidatura a esta Junta Electoral:

â€¢ Carta de presentaciÃ³n.

â€¢ Relación de los miembros que componen la candidatura con la firma y aceptación expresa de todos y cada uno de ellos.

â€¢ Programa electoral, recibido con sello de entrada de fecha 22 de mayo de 2026.

No se requiere aval bancario previo, ya que la citada candidatura no está obligada a aportarlo según lo dispuesto en el artículo 40.C.5 de los Estatutos Sociales del Real Madrid CF.

Después de examinar detenidamente la candidatura presentada dentro del plazo y comprobar que cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa electoral vigente y demás disposiciones legales aplicables, esta Junta Electoral adopta por unanimidad la siguiente resolución:

DECLARAR LA CANDIDATURA PRESENTADA POR EL SR. EDUARDO FERNÁNDEZ DE BLAS Y ENCABEZADO POR EL SR. FLORENTINO PÉREZ RODRÍGUEZ COMO VÁLIDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, apartados B) y C) de los vigentes estatutos del club, Y ENVIAR COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN A LA CANDIDATURA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PROPORCIONADA POR EL REPRESENTANTE DE LA CANDIDATURA..

Sin otros asuntos que tratar, la reunión concluyó a las 10:30 horas en la hora y fecha antes indicadas.

Descargo de responsabilidad: Traducción generada por inteligencia artificial. Puede contener imprecisiones.