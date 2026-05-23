Lenny Tavárez lanza Dale Ritmo Alcance con estudiantes de East Harlem y más momentos inspiradores en la música latina.

Desde hitos de carrera hasta lanzamientos de nueva música, pasando por importantes anuncios y esos pequeños momentos importantes, los editores de Billboard destacan momentos inspiradores en la música latina. Aquí está lo que sucedió en el mundo de la música latina esta semana.

Lenny Tavárez Celebra su Cumpleaños con Estudiantes de East Harlem

Lenny Tavárez celebró su cumpleaños en la ciudad de Nueva York lanzando su iniciativa Dale Ritmo Community Outreach con una clase de baile en East Harlem. En colaboración con Platoon y junto a su esposa, la bailarina Natasha Nazario, la estrella puertorriqueña presentó el programa el martes (20 de mayo) a través de Ballroom Basix en la James Weldon Johnson School, donde dirigieron un taller interactivo de salsa para estudiantes de 9 a 11 años.

“Dale Ritmo fue creado para compartir nuestra cultura, música y alegría con las generaciones más jóvenes”, dijo Tavárez a Billboard Español. “Ver a estos estudiantes bailar, aprender y conectarse con sus raíces es el mejor regalo de cumpleaños que podría haber recibido”. Durante la sesión, los estudiantes participaron en actividades de salsa y baile social centradas en el ritmo, la coordinación y el trabajo en equipo, llevando la cultura latina directamente a un entorno escolar y creando una experiencia práctica centrada en el arte, el movimiento y la comunidad. Ver el video a continuación.

Shakira Invita a los Ghetto Kids de Uganda a la Final del Mundial

La superestrella colombiana dio a la Fundación Inspire Ghetto Kids un momento global inolvidable esta semana, invitando al grupo de baile infantil a actuar con ella durante el espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial de FIFA 2026 el 19 de julio en el estadio MetLife en Nueva Jersey. La invitación siguió a la rutina de baile viral del grupo al son de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial de Shakira y Burna Boy.

El grupo con sede en Uganda, cuya cuenta de Instagram los describe como “Una ONG con la misión de utilizar la música, el baile y el teatro para ayudar a niños desfavorecidos, de la calle y huérfanos”, respondió el lunes (18 de mayo) afirmando que “¡esto sería un sueño hecho realidad para nosotros y para Uganda y África!”, como se describía en el carrete.

Luego, el viernes (22 de mayo), Shakira compartió un avance mostrándola bailando con los niños mientras promociona el video completo de “Dai Dai” que se lanzará el sábado (23 de mayo) a las 12pm ET. Mira la publicación de IG de los jóvenes bailarines aceptando la invitación de Shak.

Rauw Alejandro Lanza ‘La Tribuna del Fútbol’ en Puerto Rico

¡Fanáticos del fútbol, alegraos! Rauw Alejandro está llevando la fiebre del Mundial a Puerto Rico con ‘La Tribuna del Fútbol’, una experiencia gratuita para los fanáticos que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Ecos Sport Puerto Rico. Anunciado el viernes (22 de mayo), el evento está diseñado como un lugar de encuentro para los fanáticos de toda la isla, con proyecciones diarias de los partidos del Mundial de FIFA 2026 junto con música en vivo, comida, activaciones culturales y programación apta para toda la familia.

Más allá de las proyecciones de los partidos, ‘La Tribuna del Fútbol’ también contará con la ‘Rauw Cup 2026’ en divisiones U16, U20 y adultos, así como torneos de pádel, tenis de playa y voleibol de playa. La programación también se expande más allá del deporte con sesiones de pilates, bachata y salsa, fiestas de observación exclusivas, incluida la pelea Xander Zayas vs. Jaron Ennis, y una tienda de merchandising oficial.