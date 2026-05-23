Predicción de Bitesize: DC United vs CF Montreal – 24/05/26

Competencia: MLS

Mercado: DC United empate sin apuesta

Cuotas: 4/7 @ BetUS

Buscando ampliar su ventaja en los puestos de play-off este fin de semana, DC United recibirá a Montreal en Audi Field en las primeras horas del domingo.

Comenzando con los anfitriones, aunque DC United pasó la totalidad de la campaña de 2025 luchando en la parte baja de la clasificación de la Conferencia Este, las Águilas ciertamente han realizado una serie de mejoras en esta ocasión. Montando un dramático regreso de último minuto contra St. Louis la última vez, lograron un empate 1-1, el equipo de Rene Weiler está en la pole position para asegurar un puesto en los play-offs y buscará ampliar su ventaja sobre los perseguidores aquí. Iniciando mayo con un triunfo de peso ante la MLS al obtener una victoria llamativa por 2-0 contra New York City, DC debería encontrar un ambiente favorable en su equipo. Del mismo modo, cerrando abril con una victoria emocionante por 3-2 en casa contra Orlando City, los anfitriones del domingo solo han sufrido una derrota en sus últimas siete apariciones consecutivas en la MLS, una racha que se remonta al 12 de abril. Considerados como un contendiente destacado aquí, también vale la pena señalar que los aspirantes a los play-offs de Weiler solo han sufrido una sola derrota en sus últimas siete reuniones contra Montreal en todas las competiciones.

En cuanto a los visitantes, aunque Montreal consiguió una victoria muy esperada por 2-0 en casa contra Orlando a principios de mes, el Impacto una vez más ha fallado en encontrar alguna estabilidad. Vistos por última vez realizando una actuación deslucida al ser derrotados de forma rutinaria por 2-0 ante Chicago, el técnico interino Philippe Eullaffroy ha visto a su irregular plantel lograr una sola victoria en sus cuatro apariciones previas en la MLS. Ya situados a cuatro puntos de los puestos de play-off en la Conferencia Este, los invitados del domingo también han ganado una reputación por sus dificultades prolongadas en la carretera. Vistos por última vez de visita recibiendo una paliza de 3-1 a manos de Atlanta, Montreal ha perdido sus últimas cuatro confrontaciones consecutivas como visitante con un marcador agregado de 12-5. Incluyendo una derrota de montaña rusa por 4-3 contra Cincinnati el 22 de marzo, también es importante señalar que el Impacto ha perdido siete de sus últimas ocho confrontaciones lejos del Estadio Saputo en todas las competiciones.

Apuesta: DC United empate sin apuesta contra CF Montreal 4/7 para la batalla de la MLS del domingo @ BetUS