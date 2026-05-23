18 Personas con sospecha de ébola huyen después de que atacantes queman clínica en Congo.

El sábado 23 de mayo de 2026, atacantes no identificados incendiaron una carpa que se utilizaba para tratar a las víctimas de Ebola en Mongbwalu, una ciudad en la provincia de Ituri de la República Democrática del Congo, la región donde se concentra el brote, informó Associated Press citando al director del hospital.

Al menos 18 personas con casos sospechosos de Ebola huyeron durante el ataque, según el Dr. Richard Lokudi, director del Hospital de Referencia General de Mongbwalu, quien dijo que esto causó “pánico” entre el personal del hospital.

La provincia de Ituri previamente prohibió los velorios y las reuniones numerosas después de que atacantes en otra ciudad incendiaran otro centro de tratamiento el jueves después de que se les negara el acceso al cuerpo de una persona que falleció por la enfermedad.

Tres casos más positivos de Ebola fueron reportados en Uganda, dijo el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una actualización en redes sociales, lo que eleva el número total de casos en el país a cinco.

Los casos incluyeron a un conductor ugandés que transportaba a la primera víctima del país, a un trabajador de la salud ugandés que trató a la primera víctima, y a una mujer congoleña que ingresó a Uganda con síntomas el 14 de mayo, según un comunicado de prensa del Ministerio de Salud de Uganda.

El Ministerio de Salud dijo que estaba monitoreando a todas las personas que estuvieron en contacto con los nuevos casos.

El aumento de casos se produjo solo un día después de que Ghebreyesus dijera que el brote en Uganda estaba “estable”.

El viernes 22 de mayo de 2026, hay 82 casos confirmados de Ebola además de siete muertes confirmadas en el Congo, y hay alrededor de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas, escribió Ghebreyesus en X.

Ghebreyesus, quien señaló que el brote en el Congo es “profundamente preocupante”, dijo que la situación en Uganda es “estable” con dos casos confirmados y una muerte reportada.

La OMS está al tanto de otro estadounidense que es un “contacto de alto riesgo” y ha sido trasladado a la República Checa, dijo Ghebreyesus.

El jueves 21 de mayo de 2026, testigos informan a AP que objetos dentro del centro de tratamiento y el cuerpo de una persona en el interior fueron incendiados por personas locales que se enfurecieron cuando no se les permitió recuperar el cuerpo de un amigo fallecido. (El contacto con el cuerpo de una víctima de Ebola es una forma fácil para que la enfermedad se propague, y las autoridades se encargan de los entierros siempre que sea posible en la región).

La OMS informa que hay más de 600 casos sospechosos y 148 muertes sospechosas del brote de Ebola en curso, y se espera que esos números aumenten.

Se informa que una persona murió de Ebola cerca de la ciudad de Bukavu, a más de 300 millas del epicentro del brote, resaltando los temores de los funcionarios de que el brote sea más extenso de lo que muestran las cifras oficiales.

El miércoles 20 de mayo de 2026, un vuelo de Air France con destino a Detroit es desviado a Montreal después de que agentes de la patrulla fronteriza en Francia permitieran por error que un pasajero abordara el vuelo en violación de las nuevas reglas de viaje que prohíben la entrada a los Estados Unidos a los no ciudadanos que han estado en Uganda, RDC o Sudán del Sur en los últimos 21 días.

El Dr. Peter Stafford, un misionero estadounidense que contrajo Ebola mientras trabajaba en el Congo, está recibiendo tratamiento en un hospital especializado en Alemania, informa NBC News, y otro médico estadounidense que estuvo expuesto está siendo trasladado al Hospital Bulovka en Praga.

La última vez que se detectó Ebola en los Estados Unidos fue en 2014, durante un brote mundial que provocó 11 casos en el país. De esos, nueve personas contrajeron el virus en África Occidental y luego fueron trasladadas a los EE. UU. para recibir tratamiento médico especializado. Dos personas murieron. Los otros dos casos se identificaron en enfermeras que contrajeron Ebola en los Estados Unidos después de tratar a un paciente en Dallas. Ambas sobrevivieron.

El Global Preparedness Monitoring Board, establecido por la OMS y el Banco Mundial, advirtió el lunes que el mundo no está preparado para otra pandemia a pesar de lo que se aprendió durante el brote de COVID hace seis años. En un nuevo informe, el consejo dijo que la investigación, prevención y preparación de la salud global no han mantenido el ritmo con la creciente frecuencia e intensidad de las epidemias de enfermedades infecciosas y advirtió que cualquier pandemia “afectaría a un mundo más dividido, más endeudado y menos capaz de proteger a su población de lo que era hace una década.