Cinco policías, niño de 13 años muertos en ataque israelí en Gaza

Ataque en un puesto de policía en el norte de Gaza mientras decenas de personas resultaron heridas en ataques israelíes en las últimas 48 horas.

Una bomba israelí mató al menos a cinco agentes de policía y a un niño de 13 años, según la policía de Gaza, mientras Israel continúa sus ataques en la Franja de Gaza a pesar del “alto el fuego” vigente.

Hani Mahmoud de Al Jazeera, reportando desde la Ciudad de Gaza el sábado, dijo que los agentes de policía murieron en el acto, y según fuentes del Hospital al-Shifa, al menos un civil en una calle cercana también murió. Al menos 10 personas resultaron heridas.

En un comunicado, la dirección de la policía de Gaza dijo que dos misiles alcanzaron un puesto de policía en el área de at-Twam en el norte de Gaza.

“Este no es un incidente aislado, es parte del patrón que el ejército israelí, no solo desde que comenzó el alto el fuego, sino también antes, vemos en un patrón de targeting deliberado de policías, personal de seguridad local y estructuras de aplicación de la ley en toda Gaza”, dijo Mahmoud.

El ataque con misiles en un puesto de policía se produce cuando la fuerza policial de 10,000 efectivos en Gaza ha surgido como un punto de controversia en las negociaciones para avanzar en el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza.

La guerra que Israel lanzó tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 fue detenida por un alto el fuego el 10 de octubre de 2025, pero el ejército israelí ha llevado a cabo ataques casi diarios en Gaza desde entonces y mantiene un estricto régimen de seguridad.

La guerra genocida de Israel en el enclave ha matado al menos a 72,775 palestinos, con 883 personas muertas desde la entrada en vigor del alto el fuego.

Los cuerpos de ocho palestinos, junto con 29 personas heridas, llegaron a hospitales de toda Gaza en las últimas 48 horas, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Los ataques a la fuerza policial de Gaza amenazan aún más la distribución de ayuda mientras el enclave palestino sigue luchando con una crisis humanitaria.

Israel ha impuesto severas restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, incluso cuando se suponía que el alto el fuego aumentaría la cantidad de suministros que ingresaban al enclave palestino.

“Esto es parte de un esfuerzo para sumir aún más a la Franja de Gaza en el caos, así como para desmantelar lo que queda del orden civil”, dijo Mahmoud, añadiendo que estaba empeorando un vacío de poder.

Los ataques dificultan aún más asegurar convoyes de ayuda a las áreas más necesitadas e “incrementan la posibilidad de secuestros y saqueos”, dijo.

Mientras tanto, en días recientes, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) ha informado que los niños palestinos en Gaza sufren un aumento de infecciones en la piel debido al aumento de plagas, como ratas, piojos, pulgas y ácaros.

UNRWA dijo que los equipos de salud pueden tratar alrededor del 40 por ciento de los miles de casos, añadiendo que “normalmente esto se podría manejar fácilmente con remedios sencillos, pero no están disponibles”.

“En Gaza, los medicamentos básicos escasean y muchos niños se quedan sin el tratamiento que necesitan”, dijo UNRWA.