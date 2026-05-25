RG Live: lunes 25 de mayo – Roland-Garros 2026 – El sitio oficial

En caso de que te lo hayas perdido

Pasaron tantas cosas en Roland-Garros el día 1 que te perdonaremos si un par de cosas se nos escaparon de la red.

He aquí un resumen de la acción:

¸ En la gran sorpresa del día, el número 148 del mundo Nishesh Basavareddy sorprendió al favorito No.7 Taylor Fritz en la cancha Suzanne-Lenglen 7-6(5), 7-6(5), 6-7(9), 6-1 en el partido más importante de la carrera de la comodín de 21 años. “Qué partido”, dijo Basavareddy después. Qué partido, de hecho.

¸ Más temprano en el día, Ucrania Marta Kostyuk venció a Oksana Selekhmeteva para sellar su decimotercera victoria consecutiva en arcilla y pasar a la segunda ronda.

âž¡ï¸ Sembrado número 2 masculino Alexander Zverev se adelantó en su partido contra el francés Benjamin Bonzi y ahora se enfrentará al checo Tomas Machac.

¾¡ï ̧ Hayley Baptiste derribó a la campeona de Roland-Garros 2021 Barbara Krejcikova – salvando dos puntos de partido en el proceso.

âž¡ï¸ Dejando atrás la decepción del año pasado al perder ante la número 361 del mundo, Lois Boisson, Mirra Andreeva no tuvo problemas para superar a la invitada francesa Fiona Ferro.A

âž¡ï¸ La atmósfera de carnaval regresó a Roland-Garros cuando el adolescente brasileño Joao Fonseca se enfrentó al clasificado francés Luka Pavlovic. Era ruidoso, estaba lleno y Fue una victoria en sets corridos para Fonseca..A

¸ Bajo las luces de la Corte Philippe Chatrier, Novak Djokovic mantuvo a raya la amenaza del gran saqueador francés Giovanni Mpetshi Perricardremontando un set en contra para pasar a la segunda ronda en su intento por ganar su título número 25 de Grand Slam.

Eso es mucha lectura para ti. Si tienes poco tiempo, Lee Goodall lo resumió todo aquí. A