Neón Extiende racha de siete victorias consecutivas en Cannes Palme dOr con Fjord de Cristian Mungiu.

Cristian Mungiu obtuvo su segunda Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes el sábado por la noche, mientras que “Fjord” le dio a Neon su séptimo premio consecutivo en la Croisette.

La victoria extiende una racha para el distribuidor estadounidense que ha remodelado los libros de récords modernos de Cannes. Neon llegó a la 79ª edición con acuerdos previos al festival ya en su lugar sobre seis títulos en competencia: “All of a Sudden”, “Fjord”, “Hope”, “Paper Tiger”, “Sheep in the Box” y “The Unknown”, dándole seis oportunidades para continuar una racha que comenzó con “Parásitos” de Bong Joon Ho en 2019 y también incluyó “Titanio” de Julia Ducournau, “Triángulo de tristeza” de Ruben Östlund, “Anatomía de una caída” de Justine Triet, “Anora” de Sean Baker y “Fue solo un accidente” de Jafar Panahi.

“Fjord” representa una notable desviación para Mungiu, su primera película filmada en inglés y noruego en lugar de su rumano nativo. La primera Palma del director llegó en 2007 por “4 meses, 3 semanas y 2 días”, que lo anunció como una voz definitoria de la Nueva Ola Rumana.

“Muchos grandes autores de cine mundial se han desviado al aventurarse más allá, pero en el caso de Mungiu, el viaje tiene todo el sentido del mundo: gran parte de su trabajo se ha centrado en la globalización, la migración y las divisiones culturales entre Europa oriental y occidental, que hacen que ‘Fjord’ se sienta inmediatamente parte de su obra incisiva y reflexiva, a pesar de su nítido nuevo entorno”, escribió Guy Lodge, crítico de Variety.

El jurado de la competencia de Cannes de este año estuvo presidido por el director surcoreano Park Chan-wook, con miembros como Chloe Zhao, Demi Moore y Stellan Skarsgård. Tilda Swinton presentó la Palma de Oro en la ceremonia en el Grand Théâtre Lumière.

En otras partes de la competencia, el drama de la Primera Guerra Mundial de Lukas Dhont “Coward” vio a los protagonistas Emmanuel Macchia y Valentin Campagne compartir el premio al mejor actor. Los honores a la mejor actriz también se dividieron entre Virginie Efira y el japonés Okamoto Tao, ambos protagonistas de “All of a Sudden” de Hamaguchi Ryusuke. Emmanuel Marre obtuvo el mejor guion por “Un hombre de su tiempo”.

“Minotauro” de Andrey Zvyagintsev se llevó el Gran Premio, mientras que “La aventura soñada” de Valeska Grisebach reclamó el premio del jurado. El mejor director fue compartido entre Javier Calvo y Javier Ambrossi por “The Black Ball” y Pawel Pawlikowski por “Patria”. La Cámara de Oro a la mejor ópera prima fue para Marie Clémentine Dusabejambo por “Ben’Imana”, con Federico Luis reclamando la Palma de Oro al mejor cortometraje por “Por los Oponentes”.

La ceremonia también vio a Barbra Streisand recibir una Palma de Oro honoraria. Incapaz de asistir debido a una lesión de rodilla, Streisand dio su agradecimiento a través de un video, con Isabelle Huppert presentando el premio.