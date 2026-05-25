Kali Uchis da inicio a la gira For the Girls en Sueños 2026, revela que tiene un álbum completo

Kali Uchis llegó a Sueños 2026 en una carruaje, pero la verdadera revelación llegó más tarde.

El sábado (23 de mayo), la superestrella colombiana americana utilizó su actuación principal en el escenario principal de Grant Park en Chicago para lanzar su gira For the Girls, entregando casi una hora de éxitos con el tipo de drama suave y de enfoque difuso que se ha convertido en una de sus firmas. Su voz se mantuvo aterciopelada y controlada a lo largo de todo, deslizándose sobre el terreno del festival mientras interpretaba favoritos de los fanáticos como “Telepatía,” “After the Storm,” “Moonlight,” “Dead to Me” y “Loner.”

La actuación se sumergió por completo en el talento de Uchis para construir mundos. Su entrada hizo referencia a la icónica llegada de Selena al Astrodome en 1995, mientras que su atuendo personalizado completamente blanco, ajustado y sensual, se sintió igualmente angelical y listo para el festival. A su alrededor, la coreografía fue elegante y precisa, desde cuadros reflejados hasta rutinas sensuales en sillas con bailarines masculinos, todo reforzando el universo cinematográfico que ha creado en el escenario. La gira For the Girls continuará con paradas en Nueva York, Atlanta, Los Ángeles y más. Vea todas las fechas completas aquí.

En una entrevista exclusiva con Billboard Español antes del show, Kali Uchis se abrió sobre la evolución más allá de la gira Sincerely, Tour, por qué Mariah the Scientist fue la elección adecuada para For the Girls, y el álbum Spanglish que dice que ya está terminado.

¿Qué significa dar inicio al Tour For the Girls en Sueños, uno de los festivales de música latina más grandes de Estados Unidos?

Estoy realmente emocionada. Siento que cada vez que hacemos el show, es una versión evolucionada. Siempre intento hacerlo mejor que antes, así que habrá muchos elementos de la gira original Sincerely, Tour. Intento encontrar maneras de hacerlo más divertido para mí para interpretar.

Esta es la última vez que estoy de gira en todo el resto del año. Así que solo intentaré dar lo mejor de mí y hacer mi mejor esfuerzo y luego tomarme mi pequeño descanso, concentrarme en mi álbum.

¿De lo que has creado para este espectáculo, qué dice esta era acerca de dónde estás ahora, tanto como artista como mujer?

Es muy cinematográfico. Intento jugar mucho con eso. Mi espectáculo siempre ha sido un poco teatral en cierto sentido. Hicimos las alas de ángel y los combates de almohadas, y ahora vamos a hacer un poco de rompimiento de botellas. Hacemos la pistola. Muchas cosas diferentes que se sienten muy inspiradas por el cine de arte y ese tipo de ambiente teatral.

Cambié la entrada. Solía entrar en un columpio, lo cual era muy divertido. Ahora entro en una carroza. Dado que es al aire libre, pensé: “¿Qué puedo hacer al aire libre?” Es como un pequeño homenaje al último show de Selena, pero también hacerlo mío. Siempre intento que todo lo que hago inspirado por los iconos se sienta como propio.

¿Qué hizo que Mariah the Scientist fuera la artista adecuada para unirse a ti en esta gira?

Me encanta su música. Mayormente escucho música vintage, pero realmente amo las canciones de Mariah. Me encanta su capacidad de composición. Me encanta que ella defienda eso, su composición musical. Creo que es una chica increíble y muy talentosa, ¡y esta gira es para las chicas!

Cuando los fanáticos entran y salen del espectáculo, ¿qué esperas que sientan con For the Girls?

Quiero que se sientan inspirados. Quiero que se sientan empoderados. Eso es algo que siempre espero para cualquiera que asista a mi show: sentir un sentido de comunidad, sentirse vistos a través de la música que los haya tocado o ayudado en momentos difíciles; sentir que tuvieron esa experiencia completa de realmente ser impactados de una manera que los transforme de manera positiva.

Ese es realmente siempre mi objetivo, que la gente se vaya sintiéndose inspirados. Realmente soy alguien que no tenía nada y que tampoco tuvo apoyo de mi familia o de nadie a mi alrededor. Siempre defiendo estar orgulloso de ti mismo, de quién eres y de dónde vienes, sin importar lo que esté sucediendo, y ser el primer defensor de ti mismo.

Cuando reflexionas sobre tu carrera, ¿qué es lo que más te queda?

Siempre intento recordar de dónde vengo, pero más que nada, siento que es muy importante para mí estar muy agradecida por todos los cambios que han ocurrido en mi vida y por dónde estoy en este momento. Pero también, utilizar eso para inspirar a la juventud y a las personas que podrían estar pensando en rendirse.

Siento que estoy donde estoy hoy debido a mi estado mental: nunca iba a creer en las cosas que la gente quería que creyera sobre mí misma. Siempre fue muy importante para mí que mi voz interior fuera la voz más alta.

Cuando te vimos en el Madison Square Garden, mencionaste que estabas trabajando en nueva música. ¿Qué puedes compartir?

Tengo mucho trabajo hecho, honestamente. Tengo un álbum completo listo. Solo quiero terminar con mi gira y luego concentrarme en finalizarlo y poner todas esas últimas piezas juntas.

¿Es en inglés o en español?

Spanglish.