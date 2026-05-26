Drake hace historia en las listas con su nuevo álbum Trilogy que se sitúa en los tres primeros lugares.

Drake hace historia al ocupar los tres primeros lugares en la lista Billboard 200 con su nueva trilogía de álbumes, “Iceman”, “Habibti” y “Maid of Honour”, convirtiéndose en el primer artista en lograr esta hazaña simultáneamente. “Iceman” se ubicó en el primer puesto con 463,000 unidades de álbum equivalentes, principalmente provenientes del streaming. Drake se convirtió en el artista más escuchado en un solo día en Spotify y Amazon Music en 2026 gracias a esta trilogía. Taylor Swift y Drake ahora empatan con 15 álbumes en la posición número uno en la lista Billboard 200, siendo los Beatles quienes lideran con 19 álbumes en la cima. Drake también superó a Future como el rapero con más álbumes en el Top 10.