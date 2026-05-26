El mercado ha hablado: las acciones de Ferrari caen un 6% después de que el fabricante de automóviles presenta su primer vehículo completamente eléctrico.

Ferrari presentó el vehículo eléctrico Ferrari Luce en el escenario simbólico de la Vela di Calatrava, CittÃ dello Sport en Roma en mayo de 2026. (Ferrari S.p.a.)

Las acciones del fabricante de automóviles de lujo Ferrari cayeron bruscamente el martes por la mañana, poco después de que la empresa lanzara su primer vehículo totalmente eléctrico.

El fabricante de coches deportivos con sede en Maranello, Italia, presentó el Luce, que se traduce como “luz”, en un lugar en Roma, describiendo la elección del nombre como una que “evoca claridad y dirección”.

El modelo altamente anticipado marca una desviación estética de los Ferraris típicos y se presenta incluso cuando otros fabricantes de automóviles de lujo, notablemente Porsche y Lamborghini, han reducido sus planes de lanzar sus propios vehículos eléctricos debido a la débil demanda.

Las acciones de Ferrari se vieron por última vez con una caída del 6.3% el martes por la mañana, reduciendo algunas de sus pérdidas anteriores. La acción listada en Milán ha bajado casi un 27% en los últimos 12 meses.

El CEO de Ferrari, Benedetto Vigna, describió el lanzamiento del modelo Luce como un “día muy, muy importante” para la empresa, uno que simboliza la apertura de “un nuevo capítulo” en su historia.

Cuando se le preguntó si la empresa podría satisfacer tanto a los nuevos clientes como a su clientela típica, Vigna le dijo a la presentadora de CNBC, Charlotte Reed: “Mira, cuando haces una nueva tecnología, siempre necesitas tener en mente una palabra que se llama respeto”.

“Respeto a la tecnología, porque cuando tienes una nueva tecnología, necesitas asegurarte de que esa tecnología esté representada adecuadamente en el diseño, así que el diseño debe ser diferente”, añadió.

Vigna dijo que el fabricante de automóviles también respeta las diferentes necesidades y deseos de sus clientes, añadiendo que la clientela existente estará interesada en el Luce y la empresa dará la bienvenida a nuevos clientes gracias al modelo totalmente eléctrico.

El primer automóvil de cinco plazas de Ferrari, el modelo Luce puede alcanzar las 60 millas por hora en alrededor de 2.5 segundos y tiene una velocidad máxima de aproximadamente 192 millas por hora.

El Luce tiene un precio de alrededor de 550,000 euros (aproximadamente $640,000), con entregas a clientes programadas para comenzar en el cuarto trimestre del año.

Ferrari dijo que había elegido desarrollar y fabricar todos los componentes internamente en Maranello, mientras que el diseño fue encargado a LoveFrom, una agencia fundada por el ex jefe de diseño de Apple, Jony Ive.

¿Por qué están cayendo las acciones? Los analistas atribuyeron la reacción del precio de las acciones a una mezcla de “odio al diseño” y el clásico aforismo del mercado de “viajar y llegar”, señalando que el precio de las acciones de Ferrari había subido significativamente antes del lanzamiento del lunes.

“En última instancia, muchos fans están decepcionados de que Ferrari esté abrazando el concepto de vehículo eléctrico, creyendo que diluye la marca de superauto, que se ha modelado en torno al diseño clásico y la potencia cruda del motor de combustión interna”, dijo Michael Field, estratega jefe de acciones de Morningstar, a CNBC por correo electrónico.

“Desde una perspectiva de inversión, muchos inversores temían el desarrollo de un modelo de vehículo eléctrico, sobre la base de que los costos de investigación y desarrollo son significativamente altos, poniendo una gran presión sobre la marca para recuperar estos costos, y potencialmente diluir los rendimientos de inversión para el negocio”, dijo Field.

Anthony Dick, analista automotriz de Oddo BHF, dijo que la reacción del precio de las acciones es “por mucho la reacción más aguda que hemos visto para un diseño de automóvil – el mercado ha hablado”.

Reflexionando sobre las preocupaciones del mercado y los riesgos para el negocio si el lanzamiento del nuevo modelo de Ferrari fallara, Dick citó el impacto en la equidad de la marca, señalando que Luce marca “la mayor desviación de la ética de la marca que jamás hayamos visto”, y el golpe potencial en la rentabilidad si el modelo realmente no se vende.

El CEO de Ferrari, Vigna, dijo que el modelo Luce proporcionaría a los conductores de Ferrari “la misma sensación” que un modelo típico pero el sonido de vital importancia del automóvil estaba asociado con un motor eléctrico y “cada motor tiene su propio sonido”.

“Lo importante es la emoción que se le da al conductor”, añadió.