KATSEYE satura el escenario en los premios American Music Awards de 2026 con una actuación colorida de Pinky Up

KATSEYE tuvo la actuación más colorida en los American Music Awards, sin duda, con el grupo de chicas cantando “Pinky Up” para la multitud en Las Vegas el lunes (25 de mayo).

Actuando en el centro de una explosión de colores y coreografía, las miembros Daniela, Lara, Megan, Sophia y Yoonchae impresionaron a la multitud con atuendos compuestos de peluches en miniatura, mientras una figura vibrante similar a un oso de peluche se alzaba alto en el fondo. “Estamos gritando desde el séptimo cielo/ Nadie puede tocarnos si lo intentan/ Oh, pero es un estado mental,” cantaron las chicas mientras giraban, daban vueltas y realizaban twerking en el escenario del MGM Grand Garden Arena.

Debutando en el puesto No. 28 en el Billboard Hot 100, “Pinky Up” llegó en abril antes del EP “Wild” de KATSEYE, que se lanzará en agosto. La presentación en los AMAs del grupo llega mientras los EYEKONs han estado adaptándose a la ausencia de Manon, quien no estuvo presente en el escenario después de tomar un receso en febrero “para enfocarse en su salud y bienestar”, según un comunicado lanzado en ese momento.

KATSEYE está nominado a tres AMAs en 2026, obteniendo menciones para nuevo artista del año, mejor video musical por el sencillo “Gnarly” y artista pop revelación. Los miembros ofrecieron una de las muchas actuaciones en la ceremonia de este año, inaugurada por BTS cantando “Hooligan” e incluyó también presentaciones en vivo de sombr, Karol G, Keith Urban, New Kids on the Block y más.

Lo próximo para KATSEYE, además del lanzamiento de “Wild”, que contará con cinco pistas, es una gira mundial que comenzará en septiembre.

Los American Music Awards son producidos por Dick Clark Productions, que es propiedad de Penske Media Eldridge, una empresa conjunta entre Eldridge Industries y la empresa matriz de Billboard, Penske Media.