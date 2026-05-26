El Mandaloriano y Grogu: Ludwig Göransson sobre cómo American Gladiators inspiró la escena de la pelea en el foso y por qué el tema Mundo de Grogu resultó desafiante.

Advertencia de spoiler: Esta historia discute detalles de la trama de “The Mandalorian and Grogu”, actualmente en cines.

En 2019, cuando el guionista y director Jon Favreau pidió al compositor Ludwig Göransson que hiciera la música de la serie de televisión “The Mandalorian” para Disney +, Göransson utilizó nuevas herramientas e introdujo un nuevo sonido al universo de “Star Wars”. Ese distintivo y solitario clarinete bajo se convirtió en el tema del cazador de recompensas con casco, mientras que su compañero Grogu tenía un motivo de cuatro notas.

Construyendo sobre su trabajo anterior, la banda sonora de Göransson comanda “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, y no se contuvo. La serie de televisión utilizó una orquesta de 70 piezas, pero para la película, incrementó el número a 104 para integrar elementos del diseño de sonido de la película y ofrecer una banda sonora épico-cinematográfica.

La película es una continuación de la serie y sigue a Din Djarin (alias Mando) y Grogu mientras navegan por una galaxia que sigue recuperándose de la caída del Imperio Galáctico, con señores de la guerra imperiales dispersos por todas partes. La incipiente Nueva República trabaja para proteger lo que la Rebelión luchó y recurre al cazador de recompensas y su joven aprendiz para obtener ayuda.

El “Esto es el camino” de Göransson abre la película con una pista de ocho minutos que ejemplifica cómo integró sonidos de alarma con percusión y sintetizadores. Eso, junto con la orquesta y el clarinete bajo de Mando, es un sonido que evoca su época como productor de Childish Gambino (nombre musical de Donald Glover).

Cuando Rotta the Hutt es secuestrado y retenido en un nuevo planeta, Shakari, Göransson emplea fuertemente los sintetizadores electrónicos. Esto, combinado con la orquesta y el clarinete bajo de Mando, evoca un sonido que recuerda sus días como productor.

Tan pronto como Göransson vio Shakari en la pantalla y sus visuales neón, dijo: “Me hizo recordar ese tipo de sintetizadores”. Agregó: “Eso es lo divertido de ‘Star Wars’ y ‘The Mandalorian’. Hay tantos mundos visuales interesantes a los que van: diferentes planetas, criaturas y música. Puedes llevarlo a cualquier parte, y Jon y Dave siempre están abiertos a ver a dónde va”.

Rotta the Hutt (con voz de Jeremy Allen White) tenía un tema que coincidía con su energía desbordante. Las guitarras eléctricas y los cánticos vocales (de un coro de 64 personas) forman la base de ese sonido. Desde la música de la multitud en una pelea en la arena de gladiadores hasta los tambores atronadores y más sintetizadores electrónicos, Göransson extrajo inspiración de la serie de los años 90 “American Gladiators”.

Göransson se enfrentó a su secuencia musical más desafiante: encontrar el sonido adecuado para el tercer acto, centrado en Grogu.

Gran parte de ese acto se centra en Grogu. Cuando Din Djarin es envenenado por una serpiente dragón mortal, cae en coma y Grogu se ve obligado a valerse por sí mismo mientras vela por su amigo.

Dice: “No sabía exactamente cómo abordar esa escena porque es una secuencia bastante larga. Recuerdo que me senté con ella durante mucho tiempo, probando diferentes ideas y escribiendo completamente nuevas”.

La escena contenía casi ningún diálogo. Admite: “Me puse mucha presión al escribir y terminar eso. No fue hasta el último día antes de grabar que finalmente pude sentarme y descubrir lo que debía ser. Una vez que hice eso, mirando hacia atrás, es como algo obvio. Pero me tomó todo ese tiempo intentarlo una y otra vez, y sentarme allí en el último día, y pensé: ‘Bien, voy a usar este tema a lo largo de esta escena y ver a dónde me lleva'”.

Todo cobró vida mientras veía la escena. Göransson se sintió atraído por las visuales. “Está sentado allí meditando, pero es un momento tan hermoso. Puedes seguirlo desde su perspectiva y ver lo que hace cuando está solo. Ahora está a cargo; se convierte en su propia aventura”.

Dice que la escena también le dio la oportunidad de explorar el tema de Grogu “y llevarlo a otro lugar, expandiéndolo realmente para contar la historia”. La falta de diálogo le permitió dejar que la música hablara por él. “Puede transmitir lo que está sucediendo, lo que está pensando, lo que está ocurriendo y cómo se siente. Hay un poco de magia allí, y pensé que era muy divertido contar esa historia musical, casi como un momento de ‘Pedro y el Lobo’, donde uso instrumentos de viento para hacer sonidos de aves”.

Acredita las llamadas telefónicas de la orquesta al trabajo con los músicos como algo “realmente especial”. Dice: “Tuvimos mucho tiempo para grabar, y todos los músicos que tocaron en la banda sonora original hace siete años regresaron. En ese momento, no sabían que el tema de ‘The Mandalorian’ se convertiría en canon y parte del mundo de todos. Tener a los músicos de vuelta y volver a pasar por esta música en Los Ángeles fue una experiencia hermosa. También permití que muchos de los músicos brillaran en diferentes momentos con solos para varios instrumentos”.

Göransson dice que se divirtió con la banda sonora. En un momento musical, dice: “Tuve la oportunidad de hacer una versión de jazz de Django Reinhardt del tema ‘Mandalorian’ con Andreas Åberg, mi antiguo profesor de guitarra de Estocolmo, que fue una gran experiencia”.

A continuación, Göransson se adentra en un territorio diferente, reuniéndose con Christopher Nolan para “The Odyssey”. Para eso, Nolan le instruyó a Göransson que no usara una orquesta en la banda sonora, optando por trabajar con gongos de bronce de varios tamaños y grabarlos con sintetizadores.

¿Le gustaría grabar su propio álbum o producir más música?

Göransson dice: “Es una forma para mí de aprender más y trabajar con artistas o producir artistas y trabajar con otro músico, como una gran manera para mí de poder sobresalir y aprender más sobre la artesanía, y aprender más sobre nuevas formas de trabajar y nuevos sonidos. y así amo esa parte de mi proceso”.

La parte más gratificante de componer es que sus hijos ya son lo suficientemente mayores como para estar obsesionados con su trabajo. “Escuchan todo lo que estoy haciendo, pero lo realmente divertido es que ambos están aprendiendo a tocar el tema en el piano”. Añade: “Al escuchar la banda sonora, realmente pueden seguir la historia de la película como si fuera su propia entidad. Más que cualquier otra banda sonora que haya hecho, puedes seguir cada escena solo escuchando y saber exactamente qué está pasando”.