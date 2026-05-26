¿Qué implica el diálogo para poner fin a la guerra entre EE. UU. e Irán?

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el martes que negociar un acuerdo con Irán podría “tomar unos días”, disminuyendo las esperanzas de un final inminente al conflicto después de que EE. UU. realizara lo que llamó ataques defensivos en el sur de Irán.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo anteriormente que se habían alcanzado conclusiones sobre muchos temas discutidos en un posible memorando de entendimiento de 14 puntos, pero esto no significa que se llegue pronto a un acuerdo para poner fin a la guerra.

Después de semanas de conversaciones principalmente indirectas, ambas partes afirman haber avanzado en un memorando de entendimiento que detendría la guerra y daría a los negociadores 60 días para llegar a un acuerdo final.

El marco se enfoca en poner fin a la guerra y en un bloqueo naval de EE. UU., a cambio de que Teherán tome medidas para garantizar un tránsito seguro en el Estrecho de Ormuz, según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.

El diplomático iraní Hossein Nooshabadi dijo a la agencia de noticias ISNA que el posible acuerdo marco incluía el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, la liberación de los activos bloqueados de Irán, el levantamiento del bloqueo naval de EE. UU. y la apertura del Estrecho de Ormuz, la retirada de las fuerzas estadounidenses del entorno de Irán y la libertad para vender petróleo iraní.

Nooshabadi dijo que el borrador de Irán para un acuerdo inicial no contenía compromisos sobre el programa nuclear de Irán.

Un alto funcionario de la administración del presidente de EE. UU. Donald Trump, hablando bajo condición de anonimato, dijo que Irán había acordado “en principio” abrir el Estrecho de Ormuz, a cambio de que EE. UU. levante su bloqueo naval y disponga del uranio altamente enriquecido de Teherán.

Fuentes iraníes dijeron que un acuerdo marco se trata solo de poner fin a la guerra en todos los frentes, establecer un marco de 30 días para el tránsito a través de Ormuz y posiblemente otorgar algo de alivio financiero.

Luego, seguirían negociaciones sobre los temas más difíciles, como el estatus del uranio altamente enriquecido de Irán y detalles sobre el Estrecho, y la secuencia de los muchos puntos mencionados en el acuerdo preliminar, como el alivio de sanciones y medidas de seguridad.

[Contexto: Se está discutiendo un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y al bloqueo naval de EE. UU., entre otros temas complicados como el programa nuclear de Irán, los misiles balísticos, las sanciones y los activos congelados.]

[Fuente: Hindustan Times]