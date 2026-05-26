Bad Bunny se une al universo de Toy Story como este personaje inesperado

Bad Bunny está construyendo uno de los currículums de Hollywood más inesperados en la música actual. Este verano, interpreta a un nuevo personaje dentro del icónico universo de juguetes de Pixar.

El estudio de animación anunció el martes (26 de mayo) que la superestrella puertorriqueña se ha unido al elenco de voces de la próxima entrega de Toy Story en el papel de “Pizza with Sunglasses”, publicando un video del personaje a través de su cuenta de Instagram, con la leyenda: “¡Vamos! @badbunnypr es Pizza with Sunglasses en #ToyStory5.”

La colaboración de Toy Story 5 parece ser un momento de cierre de círculo para El Conejo Malo. La conexión del cantante con el universo de Toy Story se remonta varios años atrás. Mucho antes de ser conocido mundialmente, el artista nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio ya había mostrado a sus seguidores en redes sociales cuánto afecto sentía por Woody, Buzz y algunos de los otros juguetes icónicos de la película.

Durante el confinamiento por COVID-19 en 2020, cuando gran parte de la industria del entretenimiento se detuvo, el artista de “Baile Inolvidable” entretuvo a sus seguidores desde casa. Creó videos caseros inspirados en Toy Story utilizando su propia colección de figuras de acción. Los clips, compartidos en redes sociales, rápidamente llamaron la atención por su sentido del humor y creatividad.

En el centro de las improvisadas mini películas, que tituló “Toy Story en la Era del Coronavirus,” estaban personajes familiares como Woody, Buzz Lightyear, Rex y Forky, todos con la voz de Bunny, quien exageraba las voces de manera cómica.

La película es solo el último paso en la creciente carrera de Hollywood de Bunny. Durante los últimos años, el artista ganador del Grammy ha expandido constantemente su carrera hacia la actuación, apareciendo junto a Adam Sandler en Happy Gilmore 2 y protagonizando junto a Austin Butler en Caught Stealing, dirigida por Darren Aronofsky. El artista también está listo para asumir un papel protagónico en Puerto Rico, la próxima película de René Pérez Joglar (artísticamente conocido como Residente).

La próxima entrega de Toy Story vuelve a reunir a favoritos de la franquicia de toda la vida, incluyendo a Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie. Este capítulo de la saga se centra en los juguetes enfrentando la tecnología moderna y compitiendo por la atención de Bonnie contra un dispositivo de alta tecnología llamado Lilypad.

Mira el tráiler oficial de Pixar de Toy Story 5, disponible el 19 de junio, a continuación.