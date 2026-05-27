Camron, J. Cole Resuelven demanda por regalías impagas y promesas incumplidas

Cam’ron y J. Cole han resuelto oficialmente las reclamaciones restantes en su disputa legal sobre su canción del 2024, “Ready ’24”.

Cam’ron inició la demanda el año pasado, alegando que nunca recibió compensación financiera por su trabajo en la canción, y solo fue acreditado como coautor, no como intérprete, a pesar de que sus vocales aparecen en la pista. El MC de Dipset también acusó a Cole de incumplir otras promesas, incluyendo la “aprobación final” de la canción y un acuerdo para colaborar en un futuro sencillo de Cam’ron, o aparecer en el podcast de Cam’ron.

El martes 26 de mayo, las partes presentaron un aviso en el tribunal federal de que habían “llegado a un acuerdo en principio para resolver las reclamaciones restantes”. Los términos potenciales del acuerdo no se revelaron, y los abogados de ambos músicos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Rolling Stone.

Aunque la demanda fue formalmente resuelta en los tribunales hoy, Cole y Cam’ron señalaron que la disputa había terminado hace aproximadamente dos meses, cuando Cole finalmente apareció en el podcast “Talk With Flee” de Cam’ron. Durante la charla, Cam’ron dijo que decidió presentar la demanda después de sentir que Cole repetidamente rechazaba oportunidades para aparecer en su programa. Mientras que Cole dijo que estaba “herido, casi decepcionado” por la demanda, Cam’ron indicó que nunca tuvo la intención de que el caso llegara a juicio, describiéndolo como una forma de llamar la “atención” de Cole.

Cuando Cam’ron (cuyo nombre legal es Cameron Giles) demandó a Cole, pidió al juez que lo declarara coautor de la grabación de sonido, y ordenara a Cole y Universal Music Group auditar los royalties de “Ready ’24” para que le pagaran su “parte proporcional”. Cam’ron, en la demanda, afirmó que creía que se le debían al menos $500,000 por la canción.

Además, Cam’ron afirmó que cuando grabó “Ready ’24” en junio de 2022, le dijo a Cole que la canción no podía ser lanzada hasta que Cole colaborara en uno de sus propios sencillos. Pero según la demanda, Cole rechazó ofertas para aparecer en dos canciones que Cam’ron ya había empezado, alegando que “prefería” colaborar en una canción que crearan juntos. Cuando esa canción nunca se materializó, Cam’ron afirmó que pidió a Cole que apareciera en su podcast, pero Cole “repetidamente” dijo que no estaba disponible.

J. Cole, por su parte, negó las acusaciones de Cam’ron. En una presentación de febrero, los abogados del rapero dijeron que nunca prometió colaborar en una canción de Cam’ron, ni en su podcast. También afirmó que Cam’ron solo comenzó “a exigir condiciones irrazonables nunca acordadas por Cole” después de que se lanzara “Ready ’24”.