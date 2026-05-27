Estados Unidos ataca a Irán. Y los tribunales de inmigración utilizan una nueva táctica para acelerar las deportaciones.

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Las principales historias de hoy

El ejército estadounidense anunció que lanzó ayer ataques contra barcos y sitios de lanzamiento de misiles iraníes. en el sur de Irán. El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, dijo que los barcos de Irán estaban tratando de colocar minas y que los militares actuaron en “autodefensa”. El presidente Trump generó expectativas de paz durante el fin de semana cuando dijo que se había “negociado en gran medida” un acuerdo. Desde entonces, Trump y otros funcionarios han vuelto a reducir esas expectativas.

alternar título Vahid Salemi/AP

ðŸŽ§ Los medios estatales semioficiales de Irán informan que planea negociar un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz. en el plazo de un mes y pretende llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán en el plazo de dos meses. Las sanciones estadounidenses son un obstáculo clave en estas conversaciones, dice Daniel Estrin de NPR arriba primero. Irán busca un acuerdo que libere sus activos congelados en el extranjero. El presidente Trump ha dicho que Irán debe destruir su uranio enriquecido. Los funcionarios israelíes ven este posible acuerdo como un mal acuerdo, ya que permitiría la reapertura del Estrecho sin garantizar un progreso significativo para impedir que Irán desarrolle un arma nuclear. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que el conflicto eliminaría la amenaza iraní a Israel. Pero Irán aún poseería misiles y mantendría milicias sustitutas, como Hezbolá en el Líbano, lo que llevaría a muchos en Israel a creer que otro conflicto con Irán es sólo cuestión de tiempo.

Rusia advirtió que continuará con sus ataques masivos contra Ucrania tras los ataques del fin de semana que tuvieron como objetivo todos los distritos de la capital de Ucrania, Kyiv. Los recientes ataques rusos contra Kiev se consideran una respuesta a los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras y logística militar rusas. Las negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania se han estancado mientras Estados Unidos se centra en su conflicto con Irán. La administración Trump ha aliviado algunas sanciones a las exportaciones de petróleo ruso para aliviar la escasez de energía durante la guerra con Irán.

ðŸŽ§ Joanna Kakissis, de NPR, que se encuentra en Kiev, dijo que al amanecer del martes, después de horas de fuertes explosiones, el aire olía a quemado. y hubo incendios por toda la ciudad. Según Kakissis, este fue uno de los mayores ataques perpetrados en Moscú. El ejército de Ucrania dice que Rusia lanzó 600 drones y 90 misiles durante el fin de semana. El presidente ruso, Vladimir Putin, dice que Rusia está tomando represalias contra un ataque con aviones no tripulados que mató a más de 20 personas, muchas de las cuales eran adolescentes, en una universidad en el este de Ucrania ocupado por Rusia. Ucrania niega haber atacado la escuela y dice que atacó a una unidad de élite rusa de drones cercana. El Kremlin ha expresado su agitación por los ataques con drones de largo alcance de Ucrania contra una parte vital de la economía rusa: las instalaciones petroleras. Kakissis se unió recientemente a un equipo militar ucraniano durante el lanzamiento de estos drones de largo alcance. Un soldado ucraniano, identificado por su indicativo militar UKI por razones de seguridad, dice que estos ataques sirven como la versión ucraniana de las sanciones a Rusia, con el objetivo de obligar al Kremlin a lograr una paz que sea justa para Ucrania.

El Departamento de Justicia está utilizando una nueva táctica para acelerar drásticamente las audiencias de inmigración. con el objetivo de emitir más órdenes de deportación. El departamento está programando sesiones masivas de calendario maestro que incluyen a 100 o más personas a la vez. Los abogados de inmigración y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, que rastrea las tendencias de los tribunales de inmigración, han compartido esta estrategia sin precedentes con NPR. Anteriormente, se atendía a unas dos o tres docenas de personas a la vez para una primera audiencia. Los abogados dicen que estas nuevas audiencias se dirigen predominantemente a personas sin representación legal. Aquellos que llegan tarde o no llegan reciben órdenes de deportación, truncando aún más el ya limitado debido proceso disponible para los inmigrantes.

Trump visita hoy el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para una cita con el médico. marcando su tercera visita en 13 meses. La frecuencia de sus visitas médicas ha generado preocupación sobre su salud. La Casa Blanca anunció la “evaluación médica y dental anual de rutina” hace dos semanas y la describió como “parte de su atención médica preventiva habitual”. Trump, que cumplirá 80 años el próximo mes, es la persona de mayor edad en prestar juramento. La edad del presidente, los tobillos hinchados y las manos magulladas han planteado repetidas dudas sobre su salud y estado físico. Trump se sometió a su último examen físico anual en abril del año pasado, tras lo cual la Casa Blanca anunció que gozaba de “excelente salud”.

¿Qué está devorando a América?

¿Qué está devorando a América? es una serie especial que explora la intersección entre los alimentos y la economía.

Una locura por la fibra está arrasando el país, justo cuando la industria estadounidense de los frijoles apunta a duplicar el consumo estadounidense de legumbres para 2030. Están apareciendo recetas centradas en los frijoles en todas las redes sociales, e incluso hay “influyentes de los frijoles” en un rincón de TikTok llamado BeanTok. Un servicio de suscripción de frijoles tradicionales se ha vuelto tan popular que ahora tiene una lista de espera de decenas de miles de personas. Muchos estadounidenses no alcanzan la ingesta recomendada de fibra y los frijoles son una excelente solución. Además, a medida que aumentan los precios de los alimentos, los frijoles ofrecen una fuente de proteína nutritiva y económica que puede mantenerte tan satisfecho como la carne de res, según un estudio publicado en La revista de nutrición. Éstos son algunos de los beneficios para la salud de los frijoles:

ðŸ«˜ Los frijoles ayudan a mantener la regularidad y la sensación de saciedad. También pueden ayudar a mantener los niveles de azúcar en sangre, reducir el colesterol y están asociados con un riesgo reducido de cáncer.

ðŸ«˜ Se cree que las legumbres, como los frijoles, influyen positivamente en los microbios de nuestro intestino, según Henry J. Thompson, profesor de la Universidad Estatal de Colorado que ha investigado el impacto de los frijoles en la salud humana. Agrega que pueden ayudar a suprimir los microbios asociados con ciertas enfermedades.

ðŸ«˜ Algunos frijoles tienen una proporción aproximada de 1 a 1 de fibra y proteína, lo cual es un hecho menos conocido, dijo Thompson. Hay alrededor de 8 gramos de proteína en media taza de frijoles rojos, blancos, cannellini o negros cocidos.

Ahorrar dinero en alimentos puede ser un desafío. El último boletín informativo de NPR lo ayudará a elegir, planificar y cocinar tres comidas asequibles durante cuatro semanas. La guía también le dará consejos sobre cómo salir a cenar. Regístrese aquí para conocer Cómo reducir su factura de alimentos.

Detrás de la historia

por Emily Feng corresponsal internacional de NPR

alternar título Emily Feng/NPR

Una de las historias realmente importantes que he cubierto China durante la última década ha sido el intenso aumento de Beijing en la detención y persecución de uigures, una minoría étnica principalmente musulmana. El escrutinio global de estas detenciones dio lugar a sanciones a funcionarios chinos, así como a la legislación estadounidense que prohíbe la importación de bienes fabricados a partir del trabajo forzoso uigur, todo lo cual, por supuesto, tensó aún más los lazos entre Estados Unidos y China.

En ocasiones, Beijing citaría la presencia de militantes uigures en Siria y Afganistán como justificación para estas detenciones. Así que imaginen mi sorpresa cuando encontré muchos uigures mientras informaba para NPR en Siria, después de que el régimen de Assad se desmoronara en diciembre de 2024.

Pero lograr que los uigures en Siria aceptaran una entrevista fue difícil. El nuevo gobierno de Siria prohibió las entrevistas con ellos, y los uigures sospechaban, ya que habían vivido en un secreto casi total durante más de una década.

Pero después de unos meses de conversaciones con ellos, los uigures dijeron que estaban dispuestos a sentarse y conceder entrevistas. Estaba nervioso de conocerlos porque son una milicia fuertemente armada. También traje conmigo productores de habla uigur y árabe. Sabía que, aunque muchos combatientes hablaban bien chino mandarín, un idioma que yo hablo, asocian ese idioma con la opresión estatal.

Al final, pudimos entrevistar a más de 40 uigures y sus familias para esta serie de NPR. Pasamos más de un mes informando en el norte de Siria y visitando muchos de los lugares de batalla donde lucharon junto a los rebeldes sirios. Descubrimos que muchos uigures primero habían intentado y luego perdido la fe en la disidencia pacífica, recurriendo a la resistencia armada en gran parte debido a generaciones de represión, lo que sugiere, tal vez, que las políticas étnicas de Beijing habían exacerbado el mismo problema que estaban tratando de abordar. Estado del mundo está ejecutando toda la serie en un episodio.

3 cosas que debes saber antes de ir

alternar título Jeff Pachoud/AFP vía Getty Images

Theodore “Sonny” Rollins, un saxofonista célebre por su gran tono y sus improvisaciones aparentemente inagotables, murió ayer en su casa de Woodstock, Nueva York. Tenía 95 años. CBS y la empresa matriz Paramount decidieron retirar sus impugnaciones de derechos de autor para limitar la distribución de la aparición simulada de Stephen Colbert como presentador de un programa de acceso público de Michigan llamado “Only In Monroe”. Delta Air Lines maneja más de 100.000 maletas en su centro de Atlanta en un día ajetreado. NPR tuvo una oportunidad única de ver cómo la aerolínea está empleando IA para mejorar sus operaciones de manejo de equipaje.

Este boletín fue editado por Susana Nuyen.