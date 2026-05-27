Format de televisión árabe de larga duración Stars of Science será producido por el grupo de medios Zinc Media del Reino Unido.

El grupo mediático británico Zinc Media Group ha sido contratado para reinventar y producir la temporada 18 del programa de televisión educativo de realidad de la Fundación Catar, “Estrellas de la Ciencia”, en un acuerdo de 6 millones de dólares que marca la primera gran comisión de entretenimiento de Zinc en Medio Oriente.

“Estrellas de la Ciencia”, que presenta a innovadores y emprendedores árabes que buscan transformar sus ideas en inventos con la orientación de expertos, es uno de los formatos de entretenimiento más longevos en el mundo árabe y la diáspora árabe más amplia.

“Zinc ha sido llamado para liderar un reinicio creativo completo del formato, refrescando su narrativa y experiencia en estudio a través de la integración de tecnologías de inteligencia artificial y ampliando su atractivo de entretenimiento para una nueva generación de espectadores,” según un comunicado.

Andrea Hamilton (“The Voice”, “Strictly Come Dancing”) será la productora ejecutiva de la nueva temporada, “aportando experiencia en entretenimiento a gran escala para la actualización del formato”, agregó.

“Estrellas de la Ciencia” ya tiene un legado extraordinario y relevancia cultural en la región,” señaló Hamilton en el comunicado. “La oportunidad ahora es evolucionar el formato para una nueva generación de espectadores, brindando más escala, emoción, riesgo y narrativas de entretenimiento mientras se mantiene la innovación en el centro del programa. Queremos que el público se conecte no solo con las invenciones, sino con las personas detrás de ellas,” continuó.

La próxima temporada de “Estrellas de la Ciencia” será producida por la filial de Zinc en Medio Oriente – The Edge, una compañía de Media City Qatar – en árabe e inglés. Zinc Distribution se encarga de las ventas internacionales y también supervisa la estrategia de marketing y comunicaciones del programa en 22 países árabes y la diáspora árabe global.

Faye Jackson, directora de marketing del Grupo Mediático Zinc, comentó: “Esta es una comisión enormemente importante para Zinc y un hito importante para nuestro negocio en Medio Oriente. Nuestra nueva operación en Media City Qatar nos permite llevar toda la potencia de Zinc a la región, producción de alta calidad, experiencia en entretenimiento, distribución internacional y comunicaciones estratégicas, todo trabajando juntos detrás de un solo programa.”

Zinc Media es conocido por una amplia gama de productos que van desde la galardonada serie documental de prestigio de BAFTA de la BBC “La Muerte de Yugoslavia” hasta formatos de estilo de vida y de realidad populares como “El Gran Tour de Rob y Rylan” e “Interceptores de la Policía.” Operan una amplia gama de filiales que incluyen Tern TV, Raw Cut, Brook Lapping, Red Sauce, Supercollider, The Edge, Tomos TV, Rex, Electric Violet, Atomic Television, Bumblebee y su brazo de ventas y distribución global Zinc Distribution.