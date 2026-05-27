El mejor esfuerzo de Romero en su carrera lidera a los Cachorros en la derrota 5-2 sobre Fort Wayne

Los South Bend Cubs (26-16) se movieron a 10 juegos por encima de .500 por primera vez esta temporada el martes, venciendo a los Fort Wayne TinCaps (22-24) por un marcador de 5-2 en Four Winds Field. El lanzador abridor de South Bend, Alfredo Romero, estableció un récord personal con 5.2 entradas en la sexta de los Cachorros.

Los South Bend Cubs (26-16) se movieron a 10 juegos por encima de .500 por primera vez esta temporada el martes, venciendo a los Fort Wayne TinCaps (22-24) por un marcador de 5-2 en Four Winds Field. El lanzador abridor de South Bend, Alfredo Romero, estableció un récord personal con 5.2 entradas en la sexta victoria consecutiva de los Cachorros, ponchando a cuatro y concediendo sólo una carrera.

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Trabajando contra el derecho Matthew Watson, la ofensiva de los Cachorros comenzó rápido el primer partido de la serie con un par de carreras en la primera entrada. El bateador designado Kane Kepley abrió con un doble, logrando una racha de embase de 22 juegos. Robaría tercera y anotaría con un elevado de sacrificio del primera base Josiah Hartshorn, el prospecto número 8 de los Cachorros de Chicago que anotó una carrera impulsada en su primer turno al bate en Clase A. El jardinero central Kade Snell luego conectó un doble por la línea del jardín derecho, trayendo a casa otra carrera con la ayuda de un error de Fort Wayne.

Los TinCaps respondieron con su única salida contra Romero en la parte alta de la segunda, cuando el jardinero izquierdo Jake Cunningham conectó su octavo jonrón de la temporada en el primer lanzamiento de su turno al bate. El tiro de línea hacia la izquierda redujo la ventaja de South Bend a 2-1.

Watson continuó luchando en la parte baja de la segunda, llenando las bases sin ningún out con dos sencillos y un bateador hit. Sin embargo, los Cachorros no aprovecharon mucho la oportunidad, anotando sólo una carrera en doble matanza. Watson se dio cuenta después de eso, retirando a 10 Cachorros consecutivos antes de permitir una tercera carrera al final de la quinta. La impulsada vino de Hartshorn, quien disparó un doblete a la pared del jardín izquierdo para su primer hit en la Liga del Medio Oeste.

Mientras tanto, Romero se mostró tranquilo mientras lanzaba con ventaja, eliminando a un hombre en la tercera entrada y ponchando a un trío en la quinta. Los TinCaps finalmente le dieron verdaderos problemas en la sexta, poniendo a dos corredores a bordo con dos outs y poniendo fin a su salida. Con Romero observando intensamente desde el dugout, el zurdo Jackson Brockett tomó el control y ponchó al receptor Carlos Rodríguez en tres lanzamientos, acabando con la amenaza.

Brockett lograría el salvamento, el primero de su carrera profesional, al completar 3.1 entradas con una carrera permitida. El zurdo ponchó a cinco, permitiendo lo que resultó ser un jonrón solitario intrascendente en la parte alta de la novena entrada al jardinero izquierdo Jake Cunningham.

Los Cachorros buscarán una séptima victoria consecutiva en su tercer y último juego de la temporada del Día de la Educación a las 11:05 a.m. el miércoles 27 de mayo. El derecho Kevin Valdez está programado para abrir por South Bend contra el derecho de Fort Wayne Maikel Miralles.