El nuevo número de Wespennest analiza el riesgo desde todos los ángulos posibles: guerra, deporte, teatro, accidentes automovilísticos, amorâ€¦ Sin embargo, advierte la editora Andrea Roedig, falta un tema: los mercados financieros. Para eso, consulte el número anterior sobre quiebras.

Cualquier discusión sobre el riesgo debe comenzar â€“ aunque no necesariamente terminar â€“ con Ulrich Beck, como explica el sociólogo Emanuel Deutschmann. En La sociedad del riesgo (1986), Beck argumentó famosamente que el siglo XX marcó una transición a una nueva forma de modernidad, caracterizada por riesgos incalculables. Los efectos de la contaminación, la carrera armamentista y la energía nuclear eran imposibles de predecir con precisión, por lo que las poblaciones se mantenían en un estado de miedo e inseguridad. La ciencia no ofrecía ayuda; al contrario, simplemente administraba, si no exacerbaba, este estado con sus límites de exposición arbitrarios y la tolerancia envenenamiento de la humanidad y del planeta.

Cuarenta años después, afirma Deutschmann, ya no vivimos en una sociedad de riesgo, sino en una sociedad de exponencialidad. Las amenazas que enfrentamos están lejos de ser incalculables â€“ hay datos sólidos sobre la destrucción de los ecosistemas planetarios, por ejemplo. Estos datos señalan un crecimiento exponencial, lo que nos permite calcular con cierta precisión hacia dónde se dirige el mundo si continuamos por el camino del capitalismo fósil. El problema es la negativa de los gobiernos a realizar estos cálculos e integrar los resultados en las políticas.

En lugar de un riesgo incalculable, ahora nos enfrentamos a un riesgo no calculado. Esta omisión ocurre por impotencia y también de forma intencional, según lo que el autor llama “las reglas del juego en sistemas basados en mercados sin trabas”. Esta no calculación calculada destruye intencionalmente una predictibilidad que está al alcance de nuestra mano.

Manufacturando incertidumbre

¿Cómo se pueden identificar las amenazas objetivas en tiempos de conflicto creciente? La científica política y activista por el desarme Mary Kaldor, cuyo próximo libro se titula Encrucijadas experimentales, conversa con Sarah Waring y Andrea Zederbauer sobre estrategias de seguridad, economía de guerra, guerra comercial, pacifismo, neutralidad y los riesgos de la guerra nuclear.

“[Beck] describe el cambio climático, el terrorismo y las nuevas guerras como incertidumbres globales fabricadas. Trump, Putin y otros líderes de derecha, mientras tanto, están planteando los riesgos imaginados del pasado dentro de un marco nacional. Todo lo que están haciendo empeora las situaciones, porque no están abordando el tipo de riesgo transnacional y técnicamente fabricado que realmente enfrentamos. Están tratando de controlar la percepción del riesgo, que ven como proveniente de una combinación de amenazas externas y migrantes, otras etnias.”

Lee la entrevista completa en inglés y alemán en Eurozine.

Supervivencialismo de izquierda

Las predicciones del fin del mundo se encuentran en casi todas las culturas â€“ y muchas culturas han llegado a su fin como resultado del colonialismo y la explotación capitalista. Lo que hace único nuestro momento histórico, escribe Víctor KÃ¶ssl, es la base científica para anticipar un colapso climático a escala global.

La mayoría de nosotros en las democracias industrializadas aceptamos tácitamente que lo que solíamos dar por sentado se está poniendo en riesgo por conveniencia y beneficio: un clima templado, un suministro de alimentos confiable, atención médica, estado de derecho. KÃ¶ssl identifica tres estrategias diferentes que subyacen a esta aceptación: los que rechazan, que piensan que la amenaza está siendo exagerada; los esperanzados, que creen que la tecnología, el mercado o los gobiernos implementarán soluciones a tiempo para prevenirla; y los negadores, que no pueden encontrar tiempo o energía en sus vidas diarias para enfrentar lo que saben que se avecina.

Luego están aquellos que han traducido su miedo en acción. Cuando generaciones de activistas políticos no han podido prevenir el colapso, la única respuesta racional es encontrar formas de sobrevivir en solidaridad mutua. A diferencia de los preppers de derecha, los supervivencialistas de izquierda no se centran en acaparar y armar a sus clanes, sino en construir estructuras de cuidado y responsabilidad colectiva. Esto implica adquirir habilidades prácticas para cultivar alimentos y construir refugios o crear espacios de refugio para aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos.

Lujo o liberación?

Angela von Rahden escribe un diálogo ficticio en el más allá entre Anne Dufourmantelle, la filósofa y psicoanalista francesa, y GÃ¼nther Anders, el filósofo germano-austriaco. En su conversación filosófica y a veces combativa, cada uno intenta convencer al otro de sus puntos de vista sobre el riesgo. Dufourmantelle celebra el riesgo como la posibilidad de liberación individual en una sociedad sobreprotectora, en la que todo está asegurado y no sucede nada inesperado. El riesgo, insiste, crea eventos impredecibles que nos permiten escapar de nuestras cárceles cómodas.

Para Anders, que tuvo que huir de Hitler en 1933, este argumento solo podría haber surgido de una burguesía aburrida que nunca ha experimentado un riesgo real y, por lo tanto, anhela la aventura. Los migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo hoy estarían agradecidos por menos riesgo. Para ellos, el riesgo no es una oportunidad sino la amenaza de la aniquilación.

Dufourmantelle argumenta que los individuos despertarán de su estado pasivo solo si aprenden a abrazar toda la vida, incluidos sus peligros. “Cuando nos atrevemos a abandonar el camino trillado, nos abrimos a metamorfosis.” Solo como resultado de tales transformaciones personales las personas se desviarán de la trayectoria consumista y tecnológicamente dependiente que conduce a la aniquilación y que preocupa tanto a Anders.

Sin riesgo, no hay amor

Friederike GÃ¶sweiner introduce el riesgo existencial del amor a través del equilibrista Philippe Petit, quien en sus actos de equilibrio sin red de seguridad â€“ como entre las dos torres del World Trade Center â€“ tuvo que vencer los efectos fisiológicos de su miedo: palmas sudorosas, piel de gallina, un corazón acelerado. Estos son los mismos efectos fisiológicos provocados por enamorarse. ¿Por qué?

El amor, específicamente el amor sexual, es igual de arriesgado para nuestra sensación de uno mismo. Buscamos el amor para superar nuestra soledad y sensación de incompletud. El acto sexual con otra persona nos permite olvidar temporalmente nuestra separación, manifestar físicamente nuestra unión con el amado en forma de un nuevo ser humano.

Y sin embargo, continuamente caemos de nuevo en nuestra soledad, nos decepcionamos, nuestros corazones se rompen. Cuando buscamos la confirmación de nuestro propio valor en el otro, su comportamiento siempre puede devaluarnos en forma de traición, abandono, desprecio.

Históricamente, la estrategia más poderosa para protegernos contra este riesgo ha sido el matrimonio. El rechazo de la opresión patriarcal del matrimonio y la liberación del sexo de la procreación han traído consigo un modelo competidor, la poliamoría. Aquí, el valor individual no deriva de la exclusividad; el sexo ya no significa nada como lo hace en la monogamia. El individuo es responsable de su propio sentido de completitud, que en la práctica a menudo resulta escurridizo.

GÃ¶sweiner concluye que el riesgo del amor sexual “no puede detenerse con un concepto. El amor sigue siendo un acto de equilibrio sobre el abismo â€¦ Quien ama, será herido.”

Crítica de Millay Hyatt.