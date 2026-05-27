Pacsun lanza una nueva colección de Gov Ball: descubre cómo comprar merchandising y ropa en línea.

El Governors Ball Music Festival 2026 está a la vuelta de la esquina. A partir del viernes 5 de junio, los fanáticos de la música de Nueva York se reunirán en Flushing Meadows Corona Park en Queens durante tres días y noches de las actuaciones musicales más candentes del 2026.

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En cuanto al propio festival de música, Gov Ball se llevará a cabo desde el viernes 5 de junio hasta el domingo 7 de junio en Queens, Nueva York. El cartel del festival presenta a algunos de los mejores artistas de grabación en hip-hop, pop y rock, incluyendo a Lorde, Stray Kids y A$AP Rocky como cabezas de cartel, junto con Baby Keem, KATSEYE, King Princess, The Beths, Blood Orange, Wet Leg, Major Lazer, Amyl and the Sniffers, Jane Remover, Ravyn Lenae, Clipse, Geese, Freddie Gibbs & the Alchemist, Japanese Breakfast, Holly Humberstone y otros.

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