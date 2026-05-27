Conclusiones de la segunda vuelta de las primarias de Texas. Y el Departamento de Justicia elimina en masa información sobre los casos de disturbios del 6 de enero

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Las principales historias de hoy

Ken Paxton, fiscal general de Texas respaldado por Trump, derrotado El senador republicano John Cornyn, que lleva cuatro mandatos, se convirtió ayer en el candidato republicano para un escaño en el Senado de Estados Unidos. Paxton, de 63 años, superó a Cornyn, de 74, por un margen de casi dos a uno. Ambos candidatos llegaron a la segunda vuelta del martes después de no lograr una mayoría en las primarias de Texas en marzo. Los republicanos gastaron 100 millones de dólares en las primarias, lo que las convirtió en las primarias más caras en la historia del Senado.

alternar título Sergio Flores/Getty Images

ðŸŽ§ La elección, como muchas en Texas y el país, se centró en un posible cambio de guardia. dice Andrew Schneider de Houston Public Media arriba primero. Cornyn representa el ala establishment del Partido Republicano de Texas. El partido se ha movido significativamente hacia la derecha desde que fue elegido por primera vez para el Senado durante la presidencia de George W. Bush. Durante el año pasado, Paxton ha argumentado que el tiempo de Cornyn ya pasó y que no apoyó lo suficiente al presidente Trump. El mes pasado, Texas Public Opinion Research publicó una encuesta que indicaba que un respaldo de Trump podría impulsar a Paxton a una victoria de dos dígitos sobre Cornyn. Paxton ahora se enfrentará al candidato demócrata, el representante estatal James Talarico, en las elecciones intermedias. Paxton sostiene que Talarico está demasiado a la izquierda para representar a Texas, citando sus comentarios anteriores sobre temas que incluyen la inmigración, la economía y los derechos de las personas transgénero. Talarico aseguró su posición como candidato demócrata al destacar su éxito al cambiar un distrito de la Cámara estatal que anteriormente apoyaba a Trump por dos dígitos.

dice Andrew Schneider de Houston Public Media arriba primero. Cornyn representa el ala establishment del Partido Republicano de Texas. El partido se ha movido significativamente hacia la derecha desde que fue elegido por primera vez para el Senado durante la presidencia de George W. Bush. Durante el año pasado, Paxton ha argumentado que el tiempo de Cornyn ya pasó y que no apoyó lo suficiente al presidente Trump. El mes pasado, Texas Public Opinion Research publicó una encuesta que indicaba que un respaldo de Trump podría impulsar a Paxton a una victoria de dos dígitos sobre Cornyn. Paxton ahora se enfrentará al candidato demócrata, el representante estatal James Talarico, en las elecciones intermedias. Paxton sostiene que Talarico está demasiado a la izquierda para representar a Texas, citando sus comentarios anteriores sobre temas que incluyen la inmigración, la economía y los derechos de las personas transgénero. Talarico aseguró su posición como candidato demócrata al destacar su éxito al cambiar un distrito de la Cámara estatal que anteriormente apoyaba a Trump por dos dígitos. ¾¡ï ̧ El demócrata Nathan Johnson y la republicana Mayes Middleton se enfrentarán para convertirse en el próximo fiscal general de Texas en las elecciones de noviembre. El ganador reemplazará a Paxton. (a través de KERA News)

para convertirse en el próximo fiscal general de Texas en las elecciones de noviembre. El ganador reemplazará a Paxton. (a través de KERA News) ¾¡ï ̧ El representante estadounidense Christian Menefee ganó la segunda vuelta de las primarias demócratas contra El representante estadounidense Al Green en el distrito 18 del Congreso de Texas, según una convocatoria electoral de Associated Press. (a través de la radio pública de Houston)

El representante estadounidense Al Green en el distrito 18 del Congreso de Texas, según una convocatoria electoral de Associated Press. (a través de la radio pública de Houston) ¾¡ï ̧ Los enfrentamientos de las elecciones generales de Texas finalmente están definidos. Aquí hay cuatro conclusiones de las elecciones primarias del estado.

Legisladores de Carolina del Sur ayer bloqueó el esfuerzo de Trump alterar los mapas de votación antes de las elecciones de mitad de período. Un nuevo mapa podría haber cambiado el único escaño de la Cámara de Representantes en manos de los demócratas en el estado, que actualmente ocupa el representante James Clyburn. Habría hecho que los siete distritos electorales del estado fueran republicanos, ampliando aún más la ventaja del Partido Republicano en el proceso de redistribución de distritos nacional, que ya les ha otorgado potencialmente alrededor de nueve escaños más en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

ðŸŽ§ En Carolina del Sur, las últimas tres semanas han sido un torbellino en el que la redistribución de distritos ocupó un lugar central durante los últimos días de la sesión legislativa, dice Gavin Jackson de la Radio Pública de Carolina del Sur. El Senado detuvo brevemente el proceso, lo que llevó al gobernador Henry McMaster a convocar una sesión especial para abordar un nuevo mapa. McMaster ha dicho que el presidente necesita mantener un Congreso republicano para avanzar en su agenda. A pesar de esto, un puñado de destacados republicanos del Senado estatal rechazaron el proceso de redistribución de distritos. Los senadores de Carolina del Sur se enorgullecen de ser deliberativos y resistir las presiones externas de Washington, dice Jackson. Después de considerar las demandas anticipadas y los costos de retrasar las primarias, algunos de ellos dijeron que no se trataba tanto de una reprimenda al presidente, sino más bien de una revisión de la realidad, según Jackson. A diferencia de los miembros de la Cámara, los senadores estatales de Carolina del Sur no se presentan a la reelección este año, lo que podría aislarlos de la presión de Trump.

durante los últimos días de la sesión legislativa, dice Gavin Jackson de la Radio Pública de Carolina del Sur. El Senado detuvo brevemente el proceso, lo que llevó al gobernador Henry McMaster a convocar una sesión especial para abordar un nuevo mapa. McMaster ha dicho que el presidente necesita mantener un Congreso republicano para avanzar en su agenda. A pesar de esto, un puñado de destacados republicanos del Senado estatal rechazaron el proceso de redistribución de distritos. Los senadores de Carolina del Sur se enorgullecen de ser deliberativos y resistir las presiones externas de Washington, dice Jackson. Después de considerar las demandas anticipadas y los costos de retrasar las primarias, algunos de ellos dijeron que no se trataba tanto de una reprimenda al presidente, sino más bien de una revisión de la realidad, según Jackson. A diferencia de los miembros de la Cámara, los senadores estatales de Carolina del Sur no se presentan a la reelección este año, lo que podría aislarlos de la presión de Trump. ¾¡ï ̧ Ayer, un tribunal federal de Alabama bloqueó el esfuerzo del estado para implementar un mapa del Congreso para 2023. eso favorece al Partido Republicano. Este fallo se produce en medio de un caso de redistribución de distritos de larga data sobre la representación de los votantes negros.

El Departamento de Seguridad Nacional está ampliando su capacidad de escaneo del iris como parte de sus esfuerzos de deportación masiva. Los expertos en privacidad han expresado su preocupación de que la agencia esté recopilando datos biométricos de personas detenidas. La semana pasada, el DHS otorgó un contrato sin licitación por valor de 25 millones de dólares a BI2 Technologies, una empresa que se especializa en escaneo del iris. Este nuevo contrato es más de cinco veces el monto del contrato anterior de BI2 con el DHS, adjudicado el otoño pasado. Como parte de su propuesta a B12, el DHS solicitó más de 1.500 escáneres de iris y buscó acceso a la aplicación móvil de BI2.

La administración Trump ha eliminado en masa información sobre procesamientos relacionados con el ataque del 6 de enero de 2021. en el Capitolio de Estados Unidos, incluidos casos que involucran a acusados ​​que agredieron a agentes de policía. Esta medida marca el último intento de Trump de alterar la narrativa que rodea el violento motín. La semana pasada, los comunicados de prensa del Departamento de Justicia que detallaban declaraciones de culpabilidad, veredictos del jurado y sentencias de prisión desaparecieron de los sitios web gubernamentales. Una revisión de NPR encontró que las eliminaciones incluían información sobre algunas de las agresiones más graves a las fuerzas del orden que ocurrieron ese día.

¾¡ï ̧ NPR mantiene la base de datos más completa y archivo visual de los procesamientos del 6 de enero. Compruébalo aquí.

Iglesia y Estado

alternar título Foto de la piscina/AP

Esta semana en NPR, exploraremos la creciente mezcla de Dios y el gobierno en una nueva serie que llamaremos Iglesia y Estado. Es una idea que ha ido ganando impulso durante la primera y la segunda administración de Trump, no solo dentro de la política estadounidense sino también en toda la cultura estadounidense, en canciones y pinturas, libros escolares y eventos de adoración impregnados de fe y política.

En enero, el Departamento de Seguridad Nacional publicó un video mientras se llevaba a cabo una aplicación masiva de medidas de inmigración en Minnesota. La frase “Bienaventurados los pacificadores” del Sermón de la Montaña en el Evangelio de Mateo aparece en la pantalla, seguida de imágenes de aplicación de la ley de inmigración al estilo militar. A medida que se desarrolla la escena, emerge el resto del pasaje bíblico: “Porque serán llamados hijos de Dios”. Los presidentes han recurrido durante mucho tiempo a las Escrituras como herramienta retórica, invocando la Biblia para enmarcar momentos de crisis o propósito nacional. Pero la administración Trump aplica referencias bíblicas de una manera muy diferente, utilizando pasajes específicos para conectar sus políticas y acciones con la voluntad de Dios.

Dyron Daughrity, ministro de la Iglesia evangélica de Cristo, dice que las imágenes en el video del DHS son sorprendentes pero no tienen precedentes. Sin embargo, algunos ven este enfoque como más intencional y preocupante. Para algunos estudiosos del cristianismo, ese marco socava algunas de las enseñanzas éticas fundamentales de Jesús. Explore ambas perspectivas sobre cómo la administración usa la Biblia para justificar invasiones militares y redadas de inmigración.

De nuestros anfitriones

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Los trabajadores han comenzado a montar un estadio temporal al aire libre en el jardín sur de la Casa Blanca. Incluye asientos para varios miles de personas que se espera que vean combates en jaula de artes marciales mixtas como parte del Ultimate Fighting Championship el 14 de junio.

Steve Inskeep Habló recientemente con el jefe de UFC, Dana White, en un video para el programa de NPR. Creadores de noticias.

Conocimos a Dana White justo antes de un evento de UFC en un estadio de Nueva Jersey, sentado cerca del octágono cercado como el que UFC está construyendo en el césped de la Casa Blanca.

Tiene dudas sobre lo que le pidieron que hiciera. “Odio los estadios y… pelear afuera”, dijo, citando la posibilidad de “lluvia y relámpagos”, así como “bichos”. White aun así acordó construir un estadio temporal al aire libre, para conmemorar el 250 aniversario de la nación. “No podría haber mayor honor”, afirmó.

White es amigo de Trump, cuyos casinos alguna vez sirvieron de sede para la UFC. En un país dividido, eso puede ser todo lo que algunas personas creen que necesitan saber sobre White, pero nuestra Creadores de noticias La entrevista en vídeo demostró lo contrario.

Los peleadores del UFC de White incluyen refugiados e inmigrantes. Los competidores de UFC luchan por ascender desde abajo, y White es franco sobre los riesgos físicos.

En la parte más sorprendente de la entrevista, White me dijo que lo instaron a enmarcar el evento del 14 de junio como Estados Unidos contra el mundo, con los estadounidenses emparejados contra combatientes extranjeros. White sintió que la narrativa no entendería tanto a Estados Unidos como a UFC. Dice que, en cambio, pretende mostrar la diversidad de Estados Unidos.

3 cosas que debes saber antes de ir

alternar título Adam Hambre/Getty Images

La selección nacional masculina de fútbol de Estados Unidos anunció ayer los 26 jugadores que la representarán en la Copa Mundial de la FIFA de este verano. El equipo incluirá una mezcla de veteranos y 13 recién llegados. El Abierto de Francia, el segundo torneo de Grand Slam del año, ya está en marcha en París en el complejo de Roland Garros. El lugar lleva el nombre de un piloto de combate de la Primera Guerra Mundial sin vínculos conocidos con el deporte de la raqueta. He aquí por qué. La administración Trump ha propuesto un acuerdo de confidencialidad a nivel gubernamental para los empleados federales, citando filtraciones recientes sobre la aplicación de la ley de inmigración y la redada en Venezuela.

Este boletín fue editado por Susana Nuyen.